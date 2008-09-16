آژانس تحت تاثیر فشارها قرار نگیرد / موانع بسیار در راه توافق واشنگتن - بغداد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی سخنگوی وزارت خارجه پیش از ظهر امروز در نشست هفتگی خود با خبرنگاران داخلی و خارجی در خصوص گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت های هسته ای کشورمان که قرار است طی ساعات آتی منتشر شود، هرگونه اعلام نظر دراین باره را به زمان پس ازانتشار این گزارش موکول کرد اما یادآور شد که تهران همچنان کار و همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی را بر اساس رویکرد حقوقی و اصول پادمانی ادامه خواهد داد.

انتظار ایران از گزارش البرادعی

سخنگوی وزارت خارجه افزود: بر این اساس در چارچوب مدالیته مورد توافق دو طرف شاهد حل و فصل مسائل 6 گانه بودیم و ما همچنان آمادگی داریم تا در چارچوب سابق همکاری هایمان را با این نهاد بین المللی ادامه دهیم اما آنچه مسلم است اینکه انتظار مان از آژانس آن است که بر اساس رویکردهای فنی وسازمانی خود عمل کند.

وی با اشاره به تشدید فشارهای خارجی درارکان مختلف آژانس درآستانه صدور گزارش مدیر کل این نهاد بین المللی گفت: انتظار ما این است که آژانس تحت تاثیر فشارهای بیرونی و مشخصا از جانب آمریکایی ها قرار نگیرد؛ ما می دانیم که ممکن است که همواره در آستانه حل و فصل برخی مسائل این فشارها بر برخی ارکان آژانس تشدید شود اما در عین حال بر حفظ اعتبار این نهاد بین المللی در چارچوب توافقنامه های جهانی تاکید داریم.

سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا

قشقاوی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت مذاکرات ایران و آمریکا در خصوص مسائل عراق وزمانی که پیش از این برای انجام این گفتگوها اعلام شده بود، اظهار داشت: البته بنده تا کنون اطلاعی از زمان دقیق مذاکره با آمریکا نداشته ام.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: روال گذشته انجام این گفتگوها چنین بوده که درخواستی از طرف دولت عراق در چارچوب رایزنی برای صلح و ثبات بیشتر در این کشور مطرح می شده و طرف ایرانی نیز به بررسی آن می پرداخته است؛ در این خصوص اجازه دهید ببینیم در آینده چه می شود.

موانع بسیار مهم در راه توافق واشنگتن - بغداد

وی درباره اخبار منتشر شده مبنی بر نزدیک شدن عراق و آمریکا به نقطه تفاهم جهت امضای موافقتنامه امنیتی دو جانبه گفت: ما بارها عرض کرده ایم که حاکمیت ملی عراق و حفاظت از آن برایمان بسیار اهمیت دارد و همواره معتقدیم که باید زمینه ای فراهم شود تا وضعیت عراق اشغال شده به شرایط اعمال حاکمیت ملی و دولت آن کشور تغییر یابد.

قشقاوی با اشاره به مواضع قاطع مراجع و گروه های موثر و شخصیت های عراقی در این چارچوب، ادامه داد: به اعتقاد ما هنوز نکات بسیار مهمی در این موافقتنامه وجود دارد که از حل و فصل نهایی آن بین دو طرف جلوگیری می کند.

هشدار نسبت به اسلام ستیزی در غرب

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشور در ادامه سخنانش نسبت به روند فزاینده اسلام ستیزی در کشورهای غربی هشدار داد و با یادآوری این نکته که روند طرح شعارهای آزادی بیان در غرب با اسلام ستیزی فرآیندی معکوس یافته است، گفت: بدون شک جهان امروز نیازمند تفاهم بین ادیان، مذاهب و احترام به شخصیت های بزرگ دینی است.

وی خاطر نشان کرد: همانطور که می دانید حتی در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای غربی لزوم احترام به باورهای اعتقادی افراد امری قطعی است اما متاسفانه مشاهده می شود که روند اسلام ستیزی در برخی کشورها رابطه مستقیمی با اعمال تبیض آمیز یافته و آمارها نیز حاکی از آن است که به میزان اسلام ستیزی در غرب تبعیض علیه مسلمانان نیز شدت بیشتری می یابد.

قشقاوی بر لزوم نهادینه ساختن تحمل یکدیگر، مدارا و تسامح و تساهل در جهان امروز تاکید کرد.

تشریح برنامه های سفر احمدی نژاد به نیویورک

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوالی دیگر درباره برنامه های سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک، اظهار داشت: برنامه های این سفر به طور کامل تبیین شده و جهت اجرا به دفتر نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نیویورک ابلاغ شده است.

وی با طرح جزئیاتی از این برنامه ها افزود: قرار است در نخستین روز اجلاس دکتر احمدی نژاد به ایراد سخنرانی بپردازد و پس از آن طبق معمول جلسات بین المللی دیدارهایی در حاشیه اجلاس با همتایان خود از کشورهای مختلف خواهد داشت؛ مصاحبه مطبوعاتی نیز در برنامه های وی قرار دارد اما جزئیات بیشتر در این باره بعدا اعلام خواهد شد.

قشقاوی همچنین ابراز امیدواری کرد که موضوع صدور ویزا برای رئیس جمهوری اسلامی ایران و هیئت همراهش جهت سفر به نیویورک هر چه سریعتر حل و فصل شود.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با اشاره به تکراری بودن روند ایجاد تاخیر برای صدور ویزای هیئت های اعزامی ایران به نیویورک این اقدام را تلاشی ایذائی جهت تاثیر گذاری بر ابعاد این سفر دانست.

مذاکره با 1+5 ادامه دارد

وی درباره روند فعلی مذاکرات ایران و کشورهای گروه موسوم به 1+5 درباره فعالیت های هسته ای کشورمان نیز گفت: این مذاکرات در فضایی سازنده و روبه پیش در حال پیگیری است و هم بین خاویر سولانا و سعید جلیلی و هم در سطوح دیگر ادامه دارد.

قشقاوی ابراز امیدواری کرد که با تداوم روند این مذاکرات مشکلات مربوط به این حوزه حل و فصل گردد.

مسائل تکراری برای ما و شما!

سخنگوی دستگاه دیپلماسی کشورمان در واکنش به سئوال یکی از خبرنگاران در خصوص خبر منتشر شده روزنامه دیلی تلگراف مبنی بر مفقود شدن مقادیری از اورانیوم غنی شده در تاسیسات هسته ای ایران به یادآوری موضع صریح مقامات آژانس در این خصوص پرداخت و اظهار داشت: همانطور که می دانید معمولا در آستانه انتشار گزارشات مدیر کل آژانس رسانه های صهیونیستی تلاش بسیاری را برای ایجاد وشکل دهی و نوعی جنگ سرد رسانه ای انجام می دهند.

وی افزود: همیشه از این قبیل موارد وجود داشته و این مسائل برای ما و شما تکراری است ضمن آنکه تمام مواد هسته ای ایران هم در تاسیسات نطنز و هم اصفهان به سه شکل کنترل، نظارت و مهر و موم تحت کنترل کامل آژانس است.

تشریح ابعاد دیپلماسی قفقازی ایران

سخنگوی وزارت خارجه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به پیگیری جدی دیپلماسی قفقازی از سوی وزارت امور خارجه از سفر منوچهر متکی به کشور آلمان طی ساعات آینده جهت مذاکره با مقامات آن کشور خبر داد.

وی با اشاره به تاثیراتی که حوادث یک ماه اخیر قفقاز بر همسایگان و کشورهای منطقه خواهد داشت، افزود: در منطقه بر اساس درک مشترک گفتگوهای دو وچند جانبه به منظور رسیدن به راهکار مناسب جهت شکل گیری همکاری های منطقه ای ضروری است که در همین چارچوب نیز دیپلماسی قفقازی جمهوری اسلامی ایران فعال شده است.

قشقاوی ادامه داد: در راستای دیپلماسی مذکور حلقه اول رایزنی ها با دیدار اخیر وزیر خارجه ایران در مسکو و سپس در باکو شکل گرفت که این مسئله مورد استقبال طرف های روسی و آذری نیز قرار گرفته است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی با بیان اینکه ابتکارات جمهوری اسلامی ایران در خصوص حوادث قفقاز بر محور تحکیم ثبات منطقه ای استوار بوده، گفت: معتقدیم این گفتگوهای محتوایی و جدی با کشورهای منطقه باید تداوم یابد ضمن آنکه ما در همین چارچوب از ظرفیت های کشورهای اروپایی نیز استفاده خواهیم کرد و بر این اساس تا چند ساعت دیگر وزیر امور خارجه کشورمان در جریان سفر به آلمان ضمن گفتگو با همتای آلمانی خود آخرین تحولات منطقه را بررسی خواهد کرد.

وی همچنین از سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران در روز سه شنبه ، فردا خبر داد و یادآور شد: روند دیپلماسی فعال ایران در این عرصه با سفر وزیر خارجه ارمنستان به کشورمان تداوم خواهد یافت و به هر صورت این دیپلماسی برای رسیدن به آرامش در منطقه قفقاز پیگیری می شود و در آینده جزئیات بیشتر آن نیز اعلام خواهد شد.

مذاکرات حاشیه ای در نیویورک

قشقاوی در ادامه سخنانش درباره احتمال شکل گیری مذاکرات ایران و 1+5 در حاشیه اجلاس سازمان ملل متحد در نیویورک نیز افزود: البته ممکن است مذاکرات دو جانبه بین رئیس جمهور همتایان وی که شاید برخی از آنها از اعضای این گروه باشند در حاشیه این اجلاس انجام شود چرا که این روند همواره وجود داشته و این جلسات فرصت خوبی برای این منظور است.

20 هزار نیروی سپاه در کویت؟!

سخنگوی وزارت خارجه درواکنش به اخبار منتشر شده به نقل از تعدادی از نمایندگان مجلس کویت و طرح ادعای فعالیت بیش از 20 هزار نیروی سپاه پاسداران در آن کشور گفت: این ادعا مربوط به یکی از نمایندگان کویتی بود که پس از مدتی خود این فرد آن را پس گرفت.

وی تصریح کرد: ایرانیان همواره در هر جای دنیا مایه خیر و برکت بوده و هموطنان ایرانی ساکن در کویت نیز همواره در خدمت رفاه و آسایش مردم این کشور اقدام کرده و نقش سازنده آنها در عرصه های مختلف این کشور غیر قابل کتمان است.

انتصابات جدید در وزارت خارجه

قشقاوی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، ضمن تایید خبر خبرگزاری مهر در خصوص انتصاب حسین شیخ الاسلام به عنوان قائم مقام جدید وزیر امور خارجه، اظهار داشت: حسین شیخ الاسلام به عنوان یکی از دیپلمات های بسیار کار کشته و با تجربه وزارت امور خارجه هستند که 16 سال معاون وزیر خارجه بوده و امیدواریم در سمت جدیدشان موفق باشند.

سخنگوی وزارت خارجه ابراز امیدواری کرد که با حضور شیخ الاسلام در سمت قائم مقامی وزیر خارجه ظرفیت این پست به طور کامل احراز گردد.

وی همچنین اخبار مربوط به انتصاب علیرضا شیخ عطار به عنوان سفیر ایران در آلمان را تایید کرد و گفت: شیخ عطار نیز طی هفته های آتی راهی برلین خواهد شد.

ماجرای بدرفتاری با خبرنگاران ایرانی در مسکو

قشقاوی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص بدرفتاری نیروهای روسی با خبرنگاران ایرانی در مسکو از پیگیری این مسئله از سوی دستگاه دیپلماسی کشور خبر داد و تصریح کرد: خبرنگاران ایرانی چشم و چراغ ما هستند و عزت آنها باید در همه جا حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نوع رفتار نیروهای روسی با خبرنگاران ایرانی که از سفر کرواسی عازم کشورمان بودند به گونه ای سئوال انگیز بوده است؛ بر این اساس نارضایتی این هیئت از هوایپیمایی روسیه (ایرفلوت) صرفا به موضوع بازرسی کامل وسایل ارسال شده به همراه بار هواپیما در مسیر رفت و سرقت برخی وسایل و مبالغ مالی خبرنگاران منحصر نبود بلکه در مسیر بازگشت هیئت اعزامی کشورمان از زاگرب به مسکو نیز پس از اعلام تاخیر 5 ساعته پرواز زاگرب - مسکو و انتشار خبر لغو پرواز مسکو - تهران، نمایندگی دفتر ایرفلوت در کرواسی با تائید این خبر اظهار داشت که خبرنگاران ایرانی یک شب در مسکو میهمان هواپیمایی روسیه خواهند بود و فردا در ساعت مقرر، پرواز مسکو - تهران انجام خواهد شد.

پس از انتقال هیئت رسانه ای ایران به مسکو، خبرنگاران ایرانی به طور ویژه و تحت مراقبت های خاص به همراه یک مامور به هتل شرکت هواپیمایی روسیه (NOVO TEL) که جنب فرودگاه مسکو قرار داشت، منتقل شدند. انتقال خبرنگاران ایرانی از درب پشتی هتل، استفاده از آسانسور بار برای حضور در طبقات و ممانعت از خروج هیئت ایرانی از طبقه اسکان، از جمله مسائلی بود که سئوالاتی را برای خبرنگاران ایرانی ایجاد کرده بود. از دیگر نکات قابل توجه حضور 24 ساعته هیئت رسانه ای ایران در مسکو، عدم هر گونه دسترسی به خطوط تلفن یا اینترنت و سایر لوازم جانبی بود. جالب آنکه به رغم دریافت گذرنامه های اعضای هیات در بدو ورود به هتل، از هر گونه خروج خبرنگاران از طبقه محل اسکان در هتل در مدت مذکور، حتی برای دریافت آب بکلی جلوگیری به عمل می آمد.

تکذیب خرید S300 از کرواسی

سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر اخبار منتشر شده مبنی بر تلاش ایران برای خرید موشک های تدافعی S300 روسی از کانال کشور کرواسی را تکذیب کرد.