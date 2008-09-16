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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۳

آقایی در گفتگو با مهر: حالت تهاجمی در جبهه اصلاحات به معنای دفاع از هویت گذشته است

آقایی در گفتگو با مهر: حالت تهاجمی در جبهه اصلاحات به معنای دفاع از هویت گذشته است

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی معتقد است منظور سید محمد خاتمی از لزوم اتخاذ حالت تهاجمی توسط اصلاح طلبان این نیست که این طیف حالت حمله به خود بگیرد بلکه در حقیقت منظور لزوم دفاع از هویت گذشته جبهه اصلاحات است.

هدایت آقایی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت : در جلساتی که به اتفاق گروه های مختلف اصلاح طلب برگزار می شود، روز به روز ضرورت احساس یکی بودن و نزدیک بودن به یکدیگر در میان اصلاح طلبان نسبت به گذشته افزایش می یابد.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد : طرح ها و مکانیزم هایی که در جلسات مختلف توسط گروه های اصلاح طلب برای همگرایی در انتخابات ریاست جمهوری دهم ارائه می شود، بیانگر ضرورت اتحاد و همبستگی است.

وی در پاسخ به این سئوال که منظور خاتمی از اظهارات اخیرش مبنی بر اینکه  "اصلاح طلبان از حالت تدافعی خارج شده و حالت تهاجمی به خود بگیرند"، چیست؟ افزود: اصلاح طلبان ماخوذ به حیا بوده و نسبت به اتهاماتی از قبیل وابستگی به آمریکا سکوت اختیار کرده اند.

آقایی با بیان اینکه گاه عملکرد اصلاح طلبان زیرسئوال برده می شود، ادامه داد: منظور خاتمی این بود که اصلاح طلبان از عملکرد خود دفاع کنند و بیان اتخاذ حالت تهاجمی این نیست که اصلاح طلبان حالت حمله به خود بگیرند بلکه در حقیقت به معنای دفاع از هویت گذشته جبهه اصلاحات است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب همچنین گفت: این ضعف همیشه در میان اصلاح طلبان مشاهده شده و دفاع همیشه به این معنا نیست که افراد بایستند تا اتفاقی رخ دهد، بلکه گاه به این معناست که زمینه را برای حمله طرف مقابل فراهم نکنیم. 
 

کد مطلب 750350

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