مرکز خدمات سرمایه گذاری در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم در این مراسم که دوشنبه شب در مجتمع ادارات استان قم برگزار شد، گفت: افتتاح چنین مرکزی موجب جذب سرمایه‌گذار در استان شده و مشکلات سرمایه‌گذاران را برطرف می‌کند.



محمد ناظمی اردکانی این ستاد را با هدف تسهیل درامور مربوط به سرمایه گذاران ذکر کرد و گفت: این ستاد به عنوان رابط میان ارگانهای دولتی با سرمایه‌گذاران است و روند فعالیتهای مربوط به آنان با سرعت پیگیری می‌شود.



وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری و اشتغال امروزه مهمترین شاخص توسعه یافتگی یک جامعه به حساب می‌آید، تصریح کرد: هر چه نرخ بیکاری کم و اشتغال در جامعه مولد باشد آن جامعه توسعه یافته بوده و شاخص‌هایی را برای ارائه دارد.



وی افزود: در چنین جامعه‌ای دیگر مشکل آموزش، خدمات، بهداشت، رفاه و... وجود نخواهد داشت و این جامعه با سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران به وقوع می‌پیوندد.



ناظمی اردکانی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در جامعه گفت: سرمایه‌گذاری موجب رشد و رونق آن کشور و یا شهر شده و از این رو باید مشکل سرمایه‌داران نیز رفع گردد.



استاندار قم با اشاره به مشکلات سرمایه‌گذاران اظهارداشت: برخی قانون و مقررات دست و پا گیر، بروکراسی ادارات،‌ عدم دانش و مهارت لازم، عدم آگاهی نسبت به مزیت‌ها سرمایه‌گذاری در محل مورد نظر و نبود فرهنگ از جمله مشکلات سرمایه‌داران است.



وی به موضوع فرهنگ سرمایه‌گذای در کشور اشاره کرد و افزود: هر چه میزان فرهنگ سرمایه‌گذاری در کشور کم باشد به همان میزان مشکلات سرمایه‌گذاری بیشتر شده و قطعا سرمایه‌گذاری انجام نخواهد شد.



ناظمی اردکانی افزود: مدیران نیز باید نسبت به امر سرمایه‌گذاری آگاه بوده و در گسترش آن بکوشند.



استاندار قم بر رفع زیرساخت‌های و نرم افزارهای سرمایه‌گذاری در استان قم تاکید کرد و گفت: باید زیرساخت‌ها برای سرمایه‌گذاران از جمله تهیه زمین، فراهم امکانات آب، برق، گاز، راه، منابع مالی برای سرمایه‌گذاران فراهم شود که عمده این امکانات در اختیار دولت بوده و باید توسط مدیران برای سرمایه‌گذاران فراهم شود.



وی افزود:‌ در خصوص مسائل نرم افزاری از جمله تشویق سرمایه‌گذاران نیز باید مشکلات رفع شود.