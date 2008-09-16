مرکز خدمات سرمایه گذاری در قم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم در این مراسم که دوشنبه شب در مجتمع ادارات استان قم برگزار شد، گفت: افتتاح چنین مرکزی موجب جذب سرمایهگذار در استان شده و مشکلات سرمایهگذاران را برطرف میکند.
محمد ناظمی اردکانی این ستاد را با هدف تسهیل درامور مربوط به سرمایه گذاران ذکر کرد و گفت: این ستاد به عنوان رابط میان ارگانهای دولتی با سرمایهگذاران است و روند فعالیتهای مربوط به آنان با سرعت پیگیری میشود.
وی با بیان اینکه سرمایهگذاری و اشتغال امروزه مهمترین شاخص توسعه یافتگی یک جامعه به حساب میآید، تصریح کرد: هر چه نرخ بیکاری کم و اشتغال در جامعه مولد باشد آن جامعه توسعه یافته بوده و شاخصهایی را برای ارائه دارد.
وی افزود: در چنین جامعهای دیگر مشکل آموزش، خدمات، بهداشت، رفاه و... وجود نخواهد داشت و این جامعه با سرمایهگذاری، سرمایهگذاران به وقوع میپیوندد.
ناظمی اردکانی با اشاره به اهمیت موضوع سرمایه گذاری در جامعه گفت: سرمایهگذاری موجب رشد و رونق آن کشور و یا شهر شده و از این رو باید مشکل سرمایهداران نیز رفع گردد.
استاندار قم با اشاره به مشکلات سرمایهگذاران اظهارداشت: برخی قانون و مقررات دست و پا گیر، بروکراسی ادارات، عدم دانش و مهارت لازم، عدم آگاهی نسبت به مزیتها سرمایهگذاری در محل مورد نظر و نبود فرهنگ از جمله مشکلات سرمایهداران است.
وی به موضوع فرهنگ سرمایهگذای در کشور اشاره کرد و افزود: هر چه میزان فرهنگ سرمایهگذاری در کشور کم باشد به همان میزان مشکلات سرمایهگذاری بیشتر شده و قطعا سرمایهگذاری انجام نخواهد شد.
ناظمی اردکانی افزود: مدیران نیز باید نسبت به امر سرمایهگذاری آگاه بوده و در گسترش آن بکوشند.
استاندار قم بر رفع زیرساختهای و نرم افزارهای سرمایهگذاری در استان قم تاکید کرد و گفت: باید زیرساختها برای سرمایهگذاران از جمله تهیه زمین، فراهم امکانات آب، برق، گاز، راه، منابع مالی برای سرمایهگذاران فراهم شود که عمده این امکانات در اختیار دولت بوده و باید توسط مدیران برای سرمایهگذاران فراهم شود.
وی افزود: در خصوص مسائل نرم افزاری از جمله تشویق سرمایهگذاران نیز باید مشکلات رفع شود.
قم - خبرگزاری مهر: مرکز خدمات سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذاران با حضور نخبگان سرمایهگذاری در قم افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، استاندار قم در این مراسم که دوشنبه شب در مجتمع ادارات استان قم برگزار شد، گفت: افتتاح چنین مرکزی موجب جذب سرمایهگذار در استان شده و مشکلات سرمایهگذاران را برطرف میکند.
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