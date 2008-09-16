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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

نسل جدیدی از ماهیان خاویاری در گیلان تولید شد

نسل جدیدی از ماهیان خاویاری در گیلان تولید شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیرکل شیلات استان گیلان گفت: کارشناسان متخصص در شیلات گیلان، برای نخستین بار در کشور به تولید نسل جدید ماهی خاویاری به‌نام" بوری دن" دست یافته‌اند.

علی نقی سرپناه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر انزلی ، افزود: این نوع خاویار درعرض پنج سال به مرحله رشد کامل گوشت و خاویار می‌رسد در حالی که هم‌اکنون فیل ماهی خاویاری که در گیلان پرورش داده می‌شود در عرض پنج سال به رشد گوشتی و ‪ ۱۲‬سال به رشد کامل خاویاری می‌رسد.

وی گفت: نسل جدید از ماهیان خاویاری با استفاده از فناوری میکرو سزارین و سونوگرافی ماهیان در شیلات گیلان تولید می‌شود.

مدیرکل شیلات گیلان اظهار داشت: حفظ و تکثیرماهیان خاویاری با توجه به اهمیت و نقش این ماهیان در اقتصاد منطقه از جمله مهمترین برنامه‌های شیلات گیلان است.

سرپناه همچنین ادامه داد: با برنامه ‌ریزی و استفاده بهینه از آب بندانهای موجود تولید ماهیان گرم‌ آبی و سردآبی در استان  از ‪ ۲۴‬هزار تن به ‪۵۰‬ هزار تن افزایش می یابد.

وی، همچنین با اشاره به اینکه "خاویار ایران " به لحاظ مرغوبیت در دنیا شناخته شده است، افزود: خاویار ایران به لحاظ مرغوبیت در دنیا شناخته شده است و می توانند در زمینه ارز آوری برای کشوربسیار تاثیرگذار باشد.

این مقام مسئول اعلام کرد: خاویار گرانترین محصول شیلاتی جهان است و دریای خزربه عنوان بزرگترین منبع ماهیان خاویاری دنیا 90 درصد خاویار جهان را تامین می کند.

سرپناه گفت: خاویار طلایی، سرخ و سیاه از انواع خاویاراست که در این میان خاویار سیاه از ارزش قابل توجهی برخوردار است.

بر اساس تحقیقات انجام شده پنج گونه ماهی خاویار در دریای خزر زیست می کنند که عبارتند از" تاس ماهی ایرانی (قره برون)، تاس ماهی روسی (چالباش)، فیل ماهی (بلوگا)، اوزون برون (سوروگا) وتاس ماهی شکم برهنه ( شیپ).

کد مطلب 750382

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