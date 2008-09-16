اختصاص وام ازدواج به دانشجویان/ میزان اجاره بهای خوابگاههای علوم پزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشجویانی می توانند در سال تحصیلی جدید از وام ها و تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان استفاده کنند که از شرایطی مانند دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رعایت شئون اسلامی، دارا بودن اولویت نیاز مالی و سپردن تعهد محضری با ضامن معتبر برخوردار باشند.

دانشجویان ورودی جدید سال تحصیلی 88 - 87 می توانند از وام های تحصیلی، مسکن، ضروری، ازدواج، بیمه و اعتباری کالا و همچنین وام ودیعه مسکن استفاده کنند و از تسهیلات صندوق برای خوابگاههای دانشجویی نیز بهره مند شوند.

میزان وامهای مجردی و متاهلی

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دانشجویان مجرد ماهانه مبلغ 240 هزار ریال و دانشجویان متاهل نیز ماهانه مبلغ 360 هزار ریال وام تحصیلی می توانند دریافت کنند که دانشجویان ممتاز و نمونه می توانند حداکثر تا سه برابر سرانه مصوب از این وام تحصیلی بهره شوند.

وام‌های ضروری

میزان وام ضروری برای دانشجویانی که در نتیجه رویدادها با مشکل مالی روبرو می شوند بر اساس امتیازبندی تا سقف یک میلیون و 500 هزار ریال اعلام شده است.

دانشجویانی که در طول تحصیل ازدواج می کنند حداکثر تا یکسال بعد از تاریخ عقد رسمی می توانند از وام ازدواج به مبلغ هفت میلیون و 500 هزار ریال بهره مند شوند.

وام بیمه

میزان وام بیمه بر اساس مصوبه هیئت وزیران به این گونه محاسبه می شود که در طول تحصیل کلیه متقاضیان تحت پوشش بیمه قرار می گیرند و 50 درصد حق بیمه توسط دانشگاه و 50 درصد حق بیمه نیز از سوی صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می شود که جزء بدهی دانشجو محسوب خواهد شد.

دانشجویان متاهلی که در محل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه مورد تایید ارائه کنند می توانند از وام ودیعه مسکن استفاده کنند که مبلغ این وام برای دانشجویان مقاطع کاردانی، کارشناسی و دکتری در شهرهای بزرگ 12 میلیون و 500 هزار ریال و در سایر شهرها 10 میلیون ریال است و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی نیز می توانند از وام 25 میلیون ریالی برای شهرهای بزرگ و وام 18 میلیون ریالی برای سایر شهرها استفاده کنند.

شهرهای بزرگ برای اختصاص وام ودیعه مسکن شامل تهران، مشهد، تبریز، اصفهان، شیراز، اهواز و بندرعباس است.

کمک به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به منظور کمک به تامین بخشی از هزینه های وسایل آموزشی و کمک آموزشی دانشجویان رشته های مختلف علوم پزشکی وام اعتباری خرید کالا در اختیار دانشجویان قرار می دهد که دانشجویان می توانند علاوه بر مراجعه به سایت صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت از تسهیلات اعتباری یک میلیون ریالی آن نیز استفاده کنند.

بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دانشجویانی بر اساس ضوابط می توانند از خوابگاه های دانشجویی استفاده کنند که از هیچ گونه کمک موسسات دیگر و وام مسکن صندوق استفاده کنند.

میزان اجاره بهای خوابگاه برای دانشجویان مجرد و متاهل

میزان اجاره بهای خوابگاه برای دانشجویان مجرد نسبت به ظرفیت اتاقها متغیر است. بر اساس اعلام صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت، دانشجویانی که از اتاقهای یک و دو نفره استفاده می کنند باید ماهانه 180 هزار ریال بپردازند که این رقم برای اتاقهای سه و چهار نفره 126 هزار ریال، برای اتاقهای پنج و شش نفره 108 هزار ریال، برای اتاقهای هفت و هشت نفره 90 هزار ریال، برای اتاقهای 9 نفره 72 هزار ریال و برای اتاقهایی با ظرفیت 9 نفر به بالا 36 هزار ریال است.

دانشجویان متاهل نیز در صورتی که از خوابگاه دارای امکانات مستقل استفاده کنند باید ماهانه 324 هزار ریال بپردازند و در صورتی که این دانشجویان از خوابگاه هایی که از امکانات مستقلی برخوردار نیستند استفاده کنند باید ماهانه 252 هزار ریال بپردازند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت در خصوص تخفیف برای افرادی که هزینه اجاره بهای خوابگاه خود را به صورت کلی پرداخت کنند، نیز تسهیلاتی ارائه می دهد.

دانشجویانی که هزینه خوابگاه نیمسال تحصیلی را حداکثر 15 روز پس از پایان هر نیمسال پرداخت کنند از 25 درصد تخفیف و در صورتی که هزینه خوابگاه را در پایان تحصیل به صورت یک جا پرداخت کنند از 15 درصد تخفیف برخودار می شوند.