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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۳

تذکر به دانشگاهها؛ ‌کسر نمره بابت تأخیر در پایان نامه مجاز نیست

تذکر به دانشگاهها؛ ‌کسر نمره بابت تأخیر در پایان نامه مجاز نیست

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: کسر نمره از دانشجوی کارشناسی ارشد بابت تأخیر در دفاع از پایان نامه به هیچ وجه از نظر وزارت علوم پذیرفته نیست.

دکتر جعفر هزار جریبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در بخشنامه سال 86  نیز این موضوع تأکید شده و طبق آیین نامه، دانشگاه نباید از دانشجوی کارشناسی ارشدی که با مجوز دانشگاه سنوات ترمهای 5 و 6 را می گذراند، نمره ای کسر و یا در دوره های روزانه شهریه ای اخذ کند.

وی اظهار داشت: بر اساس آیین نامه آموزشی دوره های کارشناسی ارشد وزارت علوم، شورای آموزشی هر دانشگاه می تواند پس از گذشت 4 نیم سال از دوره فوق لیسانس، حداکثر تا 2 نیم سال دیگر به دانشجو فرصت دهد تا از پایان نامه خود دفاع کند.

مدیر کل امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی وزارت علوم گفت: دانشگاهها تا سال گذشته از دانشجویی که با تمدید سنوات مواجه می شد نمره کم می کردند تا اینکه وزارت علوم طی بخشنامه ای به دانشگاهها اعلام کرد که ساز و کاری را ارائه دهند تا به وسیله آن دانشجو با سنوات مواجه نشود همچنین دانشگاهها حق ندارند به دلیل  تأخیر در پایان نامه کارشناسی ارشد از دانشجو نمره ای کسر کنند.

وی گفت: از سوی دیگر دوره آموزشی کارشناسی ارشد 2 سال است و اضافه بر این دانشگاهها می توانند حداکثر تا 2 نیمسال را به مدت قبلی اضافه کنند.

هزارجریبی با اشاره به مواردی که منجر به اخراج دانشجوی کارشناسسی ارشد می شود، اظهار داشت: دانشجویان کارشناسی ارشد در صورتی اخراج می شوند که دو نیم سال مشروط شوند و بیش از حد مقرر (یعنی بیش از  6 نیمسال ) از سنوات آموزشی استفاده کرده باشند.

کد مطلب 750390

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