افتتاح برج الکترونیک شیراز / ایجاد پارک هنرهای دیجیتالی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد رضا حائری یزدی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات (مگفا) از افتتاح سه طرح ملی خبر داد و گفت: برج الکترونیک شیراز، ایجاد شرکت ICT و ایجاد پایگاه تحلیلی داده و هوش تجاری از طرح های ملی است که تا پایان سال جاری افتتاح خواهد شد.

وی ایجاد مرکز صدور گواهی نامه دیجیتال را از طرح های جدید این مرکز برای سرمایه گذاری ذکر کرد و افزود: این مرکز برای حوزه های مختلف که می خواهند در زمینه IT فعالیت کنند گواهی نامه های دیجیتال صادر خواهد کرد. در گام اول این گواهی نامه در حوزه بازرگانی صادر شده است.

ایجاد پارک هنرهای دیجیتالی

حائری از اجرای دو طرح بزرگ در حوزه انیمیشین خبر داد و اظهار داشت: بسیاری از تولیدات سینمایی به جای استفاده از امکانات واقعی از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی استفاده می کنند از این رو این مرکز درصدد است تا با راه اندازی و ایجاد پارک هنرهای دیجیتالی، لابراتوارهای مجهزی برای تولیدات انیمیشن ایجاد کند.

وی تاکید کرد: با امکانات و تجهیزاتی که برای این لابراتوار در نظر گرفته شده است، یکی از لابراتوارهای بی نظیر در خاورمیانه خواهد شد.

راه اندازی پارک علمی، تفریحی و سرگرمی IT

عضو هیئت مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات به راه اندازی پارک علمی، تفریحی و سرگرمی IT اشاره کرد و اضافه کرد: این طرح با استفاده از امکانات و تجهیزات در حوزه IT برای استفاده عموم ایجاد می شود.

حائری با تاکید بر اینکه این دو طرح با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در این پارک محتوای اسلامی- ایرانی به کاربران ارائه می شود که در این زمینه سازمات تبلیغات اسلامی همکاری خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه این دو طرح در فاز مطالعاتی است ابراز امیدواری کرد که به زودی اجرایی شود.

سیستم های پیام دهی

مدیرعامل مگفا با بیان این مطلب که علی رغم اینکه ایران قبل از خیلی از کشورها وارد بحث فناوری اطلاعات شد ولی امروز از بسیاری از کشورهای همجوار عقب مانده است اظهار داشت: با پیشرفت روز افزون فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی، تلفن همراه امروزه صرفا به عنوان ابزار مکالمه قرار نمی گیرد بلکه با تکیه بر سرویسهای خاص علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، خدمات بی شماری را ارائه می کند.

وی به خدمات این مرکز در زمینه SMS پرداخت و اظهار داشت: مگفا با امکان اتصال به مرکز پیام کوتاه شرکت ارتباطات سیار، مبتنی بر پروتکل SMPP زمینه لازم را برای سرویس دهی مناسب در این حوزه ایجاد کرده است.

حائری در این باره توضیح داد: بستر نرم افزاری سیستم پیام کوتاه مگفا، یک بستر پیام رسانی موبایلی دو طرفه است که می تواند به طور خودکار برای یک یا چند گیرنده پیام کوتاه یا نامه الکترونیکی ارسال کند و برای انواع مختلفی از سرویس های پیام کوتاه با کمترین هزینه و زمان و بیشترین کارایی به کار رود.

وی ویژگی امنیتی از جمله رمز گذاری پیام های ارسالی در دو لایه، امکان فیلتر کردن واژگان غیر قانونی و غیر اخلاقی، تنظیم ویژگی ها و نیازمندیهای مربوط به سرویس درخواستی مشتریان از طریق اینترنت، انعطاف پذیری سیستم و قابلیت تغییر خصوصیات سرویس های ارائه شده توسط مشتریان و قابلیت مشاهده وضعیت پیام و پیگیری ارسال آن را از ویژگی های بستر نرم افزاری سیستم پیام کوتاه مگفا دانست.

عضو هیئت مدیره مرکز گسترش فناوری اطلاعات با بیان اینکه اخیرا شرکت همراه اول، نهاد ریاست جمهوری و این مرکز از این سرویسها برای ارتباط با مردم استفاده می کنند ادامه داد: اعلام موجودی حساب بانکی، سرویس اطلاع رسانی، سرویس ثبت اطلاعات، سرویس SMS to Email و Email to SMS ، ارسال پیام انبوه و اطلاع رسانی اخبار برخی از سرویسهای این سیستم است.

خدمات ویدئو کنفرانس

حائری استفاده از فناوی ویدئو کنفرانس را در ایران که دارای مناطق وسیع و با گستردگی جغرافیایی بالا است عامل ایجاد پل ارتباطی سریع و ایمن در حوزه های مختلف دانست و اظهار داشت: این فناوری در فاز اول برای شرکت نفت برای کاربردهای پزشکی نصب و راه اندازی شد.

وی افزود: با توجه به پراکندگی مناطق فعال نفنی در کشور و نیازهای پزشکی این سیستم راه اندازی شد. بر این اساس در مناطق مورد نظر علاوه بر نصب این فناوری، امکانات اولیه پزشکی مانند دستگاه فشار خون، نوار قلب و ..نیز آماده شده است تا با استفاده از این وسایل علائم حیاتی فرد بررسی و انتقال اطلاعات به دست آمده به مرکز از طریق ویدئو کنفرانس، اقدامات لازم صورت گیرد.

برج الکترونیک شیراز

به گزارش مهر، مدیرعامل مگفا این برج را پیشرفته ترین برج IT کشور خواند و ادامه داد: این برج با هدف گسترش کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور با بهره گیری از فرصت ها و ظرفیت های این فناوری در استان فارس راه اندازی و اجرا شد.

وی با بیان اینکه عمده خدمات این برج ایجاد دیتا سنتر در جنوب کشور است، افزود: این فناوری با استفاده از فیبر نوری ایجاد شده است.

حائری ادامه داد: از آنجایی که شیراز قطب الکترونیک و به عنوان منطقه ویژه برق مطرح است این استان به عنوان پایلوت این پروژه مطرح شد که در صورت کسب نتایج مورد نظر در کل کشور راه اندازی می شود.

به گفته وی این برج تا پایان شهریور ماه جاری افتتاح خواهد شد.