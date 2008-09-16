دکتر روح الامینی به مهر خبر داد: موفقیت محققان ایرانی در دارو رسانی استنشاقی

دکتر عبدالحسین روح الامینی نجف آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: محققان دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران موفق شده اند از مراحل اولیه تا آزمایشات حیوانی، مطالعات بالینی و تولید صنعتی محصول را با هم دنبال کنند تا در آینده چند فرمولاسیون استنشاقی از مجموعه کارهای این تیم به بازار وارد شود.

وی با اشاره به بستری که برای انجام این تحقیقات در حوزه افشانه های دارویی در این دانشکده ایجاد شده، گفت: برای این کار نیاز به یک آزمایشگاه اختصاصی بود که محققان ما در این گروه توانستند با ساخت آزمایشگاه دارو رسانی افشانه ای و تحقیقات در زمینه افشانه های دارویی نه تنها در کشور بلکه در منطقه از نظر توان علمی، انسانی، تخصصی و تجهیزاتی منحصر به فرد باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اضافه کرد: دارو رسانی استنشاقی یکی از روشهای جایگزین مصرف داروها به جای تزریق است که صنایع و مراکز علمی معتبر بین المللی توجه ویژه ای را نسبت به راههای دیگر دارورسانی نوین داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: موضوعاتی که تاکنون بر روی آن در حوزه دارورسانی استنشاقی در این گروه کار شده، در مورد داروهایی مانند داروی ضد آسم، داروهای پروتئین مانند هورمون رشد و انسولین، داروهای ضد سل و ضد سرطان، ژن درمانی و واکسنها بوده است.

دکتر روح الامینی اضافه کرد: در این میان آزمایشگاه دیگری هم در کنار آزمایشگاه دارورسانی افشانه ای ایجاد شد که این آزمایشگاه در حوزه تهیه ریز ذرات اعم از میکرو و نانو به روش های متعدد فعالیت می کند، این آزمایشگاه، آزمایشگاه مهندسی ذرات دارویی نام دارد و یکی از اختراعات مهم گروه در این آزمایشگاه قرار دارد.

وی با اشاره به اهمیت تحقیقات حوزه افشانه های دارویی و چاپ مقالات محققان ایرانی این حوزه در مجلات معتبر بین المللی به مهر گفت: ایران تنها کشور منطقه است که در حوزه تحقیقات افشانه های دارویی در مجلات تخصصی مرتبط مجامع علمی اروپا و آمریکا حضور پر رنگی دارد.

عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی تهران به مهر گفت: محققانی که در گروه تحقیقات مرتبط با افشانه های دارویی به فعالیت می پردازند از سال 72 تاکنون با حضور سه نفر عضو هیئت علمی و 15 نفر دانشجوی دکتری تخصصی تشکیل شده که حاصل کار این گروه علاوه بر چاپ مقالات و پایان نامه های دانشجویان و ارائه مقالات بین المللی و حضور در کنگره ها، رسیدن به تولید نیمه صنعتی برخی از افشانه های دارویی و خدمت رسانی به صنایع دارویی است.

وی اضافه کرد: اکنون 11 دانشجوی دکتری تخصصی از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، اصفهان و انستیتو پاستور ایران با این گروه کار می کنند. برآیند ارجاع کیفی مقالات (H.index) این گروه 5 بوده و همچنان رو به رشد است.

دکتر روح الامینی در خصوص چاپ مقالات این گروه در مجلات معتبر بین المللی یادآور شد: مجله معتبر انجمن داروسازان آمریکا در 10 سال گذشته تنها 10 مقاله از ایران به چاپ رسانده که 3 مقاله از این میان این مقالات در فاصله سال های 2004 و 2008 از گروه محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران فعال در حوزه افشانه های دارویی بوده است.

وی اضافه کرد: این مجله مقالات را به سختی می پذیرد اما خوشبختانه گروه ما توانسته با پیگیری ایده تا محصول همانند دو امدادی همه جوانب مربوط با طراحی ذرات دارویی و ایجاد یک فرمولاسیون جدید را دنبال کند.