تکریم ایتام از مهمترین وظایف نظام و حاکمیت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله هاشمی شاهرودی در مراسم شب گذشته که به منظور تکریم و تقدیر از ایتام ممتاز تحت نظارت دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد گفت : در بخشهای گوناگون نظام و دستگاههای اجرایی و قوه قضائیه بخش سرپرستی ایتام دارای تشکیلات عریض وطویلی هستند.

رئیس قوه قضائیه با تاکید بر اینکه تکریم یتیم باید به عنوان یک فرهنگ در میان آحاد جامعه مورد توجه قرار گیرد افزود: تکریم ایتام یکی از مهمترین وظایف و تکالیف نظام و حاکمیت اسلامی است.

وی گفت : آن روزی که احساس رضایت می کنیم که بتوانیم بدرستی در رفع نیازهای خانواده های ایتام اقدام کنیم.

رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: خدمات بسیاری در بخش سرپرستی در مورد ایتام انجام شده است که امیدواریم در سراسر کشور این امر تسری یابد تا بتوانیم به این قشر ادای دین کنیم.

دادستان عمومی و انقلاب تهران نیز در ابتدای این مراسم گفت : دادسرای عمومی و انقلاب تهران در راستای ایفای وظیفه قانونی خود در خصوص تکریم یتیمان از بدو تاسیس و احیای دادسراها اقدام به تشکیل و ساماندهی دادسرای ویژه امور سرپرستی کرد و مسائل قضایی مربوط به ایتام و قیومیت و اموراتی که قانونگذار در خصوص این قشر به عهده دادستان نهاده است را در این ناحیه دادسرا متمرکز کرد تا این امور توسط قضات مجرب به صورت تخصصی رسیدگی شود.

سعید مرتضوی تدارک نیازمندی های ضروری خانواده های دارای پرونده در این ناحیه از طریق کمکهای موردی، پرداخت وام قرض الحسنه در حد توان و امکانات موجود، نظارت مستمر بر نحوه اداره امور مالی صغار و نیز نحوه نگهداری آنان از طریق واحد مددکاری که روزانه توسط چهار اکیپ در سطح تهران انجام وظیفه می نمایند، اعزام نماینده به صورت روزانه برای دفاع از حقوق صغار و محجورینی که طرف دعوی در محاکم دادگستری قرار گرفته اند و تنظیم وقت نظارت بر عملکرد قیومین صغار را از اقدامات جاری این ناحیه برشمرد.

وی به برنامه های در دست اقدام دادستانی تهران برای ارتقای پشتیبانی مادی و معنوی ایتام و خانواده های تحت نظارت دادسرای امور سرپرستی اشاره کرد و گفت : اختصاص 5 قطعه زمین در نقاط مختلف برای تاسیس و راه اندازی اردوگاه و مجتمع فرهنگی و رفاهی و امدادی ایتام که این اراضی با پیگیریهای به عمل آمده تحویل دادسرای امور سرپرستی گردید و میانگین متراژ هر یک از اراضی بین 500 تا 100 هکتار است.

دادستان عمومی و انقلاب تهران خاطرنشان کرد: تشکیل کانون نخبگان ایتام تهران که اعضای هیئت امنای آن نیز توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می شود از دیگر اقدامات در دست اقدام است.

مرتضوی همچنین تاسیس صندوق قرض الحسنه جهت پیشتیبانی از صغار و محجورین که در مرحله ثبت و راه اندازی است را از دیگر برنامه های در دست اقدام دادستانی تهران برای ارتقای پیشتیبانی مادی و معنوی ایتام عنوان کرد.

در پایان این مراسم از 20 نفر از مادران نمونه سرپرست ایتام و همچنین ایتام ممتاز تقدیر شد.