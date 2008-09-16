فرهنگسازی در زمینه دفاع مقدس مورد غفلت واقع شده است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حسنی سعدی شب گذشته در جمع خبرنگاران در مجمع خبرنگاران دفاع مقدس کرمان اظهار داشت: دفاع مقدس به گفته مقام معظم رهبری یک گنج است و باید مسئولان فرهنگی با برنامه ریزی صحیح این گنج را در اختیار مردم به خصوص نسل جوان جامعه قرار دهند.

وی تصریح کرد: مستند سازی آثار باقی مانده از دفاع مقدس و قرار گرفتن این اسناد در دسترس نسلهای آینده می تواند در انتقال ارزشهای دفاع مقدس نقش بسزایی داشته باشد که در همین راستا تاکنون 10 هزار سند در استان کرمان جمع آوری شده است.

سردار حسنی سعدی افزود: طرح بازسازی عملیات های دفاع مقدس از سال گذشته با همکاری بیش از 600 نفر در حال انجام است که در این خصوص تا عملیات بیت المقدس ییش رفته ایم و دو عنوان کتاب در این زمینه نیز چاپ و در دسترس علاقمندان قرار گرفته است.

وی عنوان کرد: رونمایی از 25 عنوان کتاب دفاع مقدس از ابتدای سال جاری تاکنون یکی دیگر از اقدامات فرهنگی در خصوص دفاع مقدس در استان کرمان است.

وی گفت: خوشبختانه در دولت نهم رویکرد جدی تری در خصوص فرهنگ سازی دفاع مقدس صورت گرفته است که امیدواریم با همکاری همه مسئولان فرهنگی استان کرمان این بخش از تاریخ ارزشمند ایران اسلامی مورد توجه لازم قرار گیرد.