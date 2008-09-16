شیوع سیاه زخم در افغانستان کشور ما را تهدید می کند

دکتر ایرج خسرونیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: شیوع بیماری سیاه زخم در برخی مناطق افغانستان از سوی دولت این کشور و ایران اعلام شده است.

وی با تاکید بر جدی گرفتن اقدامات پیشگیری در جلوگیری از ورود این بیماری به کشورمان ، افزود: سیستم کنترلی باید قوی تر شود تا مانع از ورود این بیماری از طریق احشام و دامها به داخل کشور شود.

خسرونیا با اشاره به راه انتقال سیاه زخم از طریق پشم و... گوسفندان و سایر دامها ، گفت: سیاه زخم در صورت عدم تشخیص می تواند منجر به مرگ و میر نیز شود.

وی ادامه داد: متاسفانه قاچاق زنده دامها نیز می تواند یکی از راههای ورود این بیماری به داخل کشور باشد که باید در این زمینه نیز مراقبت های جدی صورت بگیرد.

رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران گفت: متاسفانه برخی پزشکان جوان و همچنین پزشکانی که از خارج آمده اند ، سابقه ای از این بیماری ندارند و در نتیجه ممکن است بیماری را تشخیص ندهند.

وی تاکید کرد: پزشکانی که در روستاها خدمت می کنند باید از طریق بروشورهای آموزشی با راهها و علائم تشخیص سیاه زخم آشنا شوند تا بهتر بتوانند بیماری را کنترل کنند.

خسرونیا در عین حال درمان این بیماری را در صورتی که به موقع تشخیص داده شود ، آسان عنوان کرد.