۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۸

نرم‌افزار "درسهایی از قرآن" منتشر شد

نرم‌افزار "بلاغ" شامل برنامه‌های 29 ساله درسهایی از قرآن حجت الاسلام قرائتی، از سوی مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی تولید و در قالب لوح فشرده منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی، این نرم افزار که شامل سخنرانیهای حجت الاسلام  قرائتی از سال 1358 تا پایان سال 1386 در قالب DVD و به صورت صوتی و متنی است توسط مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن تهیه و تکثیر شده است.

این لوح برنامه‌های 29 ساله درسهایی از قرآن بر اساس تاریخ پخش را در برگرفته و همچنین از قابلیت جستجوی موضوعی و لفظی برخوردار است.

قابلیت فیش‌برداری نیز از دیگر امکانات این برنامه محسوب می شود که به کاربران امکان پژوهش و خلاصه برداری در متن برنامه‌ را می‌دهد.

 

