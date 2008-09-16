به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی، این نرم افزار که شامل سخنرانیهای حجت الاسلام قرائتی از سال 1358 تا پایان سال 1386 در قالب DVD و به صورت صوتی و متنی است توسط مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن تهیه و تکثیر شده است.

این لوح برنامه‌های 29 ساله درسهایی از قرآن بر اساس تاریخ پخش را در برگرفته و همچنین از قابلیت جستجوی موضوعی و لفظی برخوردار است.

قابلیت فیش‌برداری نیز از دیگر امکانات این برنامه محسوب می شود که به کاربران امکان پژوهش و خلاصه برداری در متن برنامه‌ را می‌دهد.