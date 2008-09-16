جریمه آلوده کنندگان دریا بازدارنده نیست

دکتر محمد باقر نبوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: قانون 54 که در ارتباط با فعالیتهای ناشی از آلودگیهای نفتی در دریا می باشد، بازنگری شده است که براساس آن برخورد شدیدی با آلوده کنندگان دریاها خواهد شد.

وی تصریح کرد: قانون 54 مربوط به 32 سال پیش است و جریمه هایی که برای آلوده کنندگان دریاها در آن پیش بینی شده از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.

معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با تصویب قانون 54 ، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای مفاد قانون را دارد و سازمان بنادر و کشتیرانی به مسایل اجرایی طرح و نظارت بر کشتی ها می پردازد.

نبوی معتقد است بازدازنده نبودن جریمه آلوده کنندگان دریا باعث شده تا شناورها و نفت کش ها توجهی به مسائل زیست محیطی دریاها نداشته باشند و این امر بر آلودگی دریاها افزوده است.