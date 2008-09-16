جریمه آلوده کنندگان دریا بازدارنده نیست

وی تصریح کرد: قانون 54 مربوط به 32 سال پیش است و جریمه هایی که برای آلوده کنندگان دریاها در آن پیش بینی شده از بازدارندگی کافی برخوردار نیست.
معاون زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست خاطر نشان کرد: با تصویب قانون 54 ، سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه نظارت بر اجرای مفاد قانون را دارد و سازمان بنادر و کشتیرانی به مسایل اجرایی طرح و نظارت بر کشتی ها می پردازد.
نبوی معتقد است بازدازنده نبودن جریمه آلوده کنندگان دریا باعث شده تا شناورها و نفت کش ها توجهی به مسائل زیست محیطی دریاها نداشته باشند و این امر بر آلودگی دریاها افزوده است.
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