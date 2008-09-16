علی احمدی در گفتگو با مهر: تعداد کارکنان آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی موجود است

وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد کارکنان آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی موجود و اعلام شده توسط این وزارتخانه است.