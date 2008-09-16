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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۳۸

علی احمدی در گفتگو با مهر:

تعداد کارکنان آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی موجود است

تعداد کارکنان آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی موجود است

وزیر آموزش و پرورش گفت: تعداد کارکنان آموزش و پرورش بیش از آمار رسمی موجود و اعلام شده توسط این وزارتخانه است.

علیرضا علی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر آمار رسمی کلیه کارکنان آموزش و پرورش یک میلیون و 250 هزار نفر عنوان می شود، افزود: وقتی در مدارس و اماکن مختلف فرهنگی حضور می یابم مراجعات زیادی به من می شود که نشان می دهد آمار واقعی کارکنان بیشتر از تعداد اعلام شده است.

وی تصریح کرد: من در این زمینه مطمئن هستم ولی نمی توانم آمار دقیقی ارائه دهم چرا که برآورد دقیقی در این خصوص ندارم.
کد مطلب 750417

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