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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۵۸

گزارش خبرنگار مهر از چین/

مدال نقره بر گردن مهرداد کرم زاده / جمع مدالهای ایران به 11 رسید

مدال نقره بر گردن مهرداد کرم زاده / جمع مدالهای ایران به 11 رسید

مهرداد کرم زاده در مسابقات پرتاب دیسک بازیهای پارالمپیک پکن موفق به کسب مدال نقره کلاس F42 شد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به پکن، این پرتابگر کشورمان که امروز در چارچوب بازیهای پارالمپیک پکن در ورزشگاه آشیانه پرنده در کنار دیگر ورزشکاران رقابت می کرد، توانست با پرتابی به میزان 44 متر و 74 سانتی‌متر موفق به کسب مدال نقره شود.

در این ماده فانیه لمبارد از آفریقای جنوبی با پرتابی به میزان 46 متر و 75 سانتیمتر قهرمان شد و لژنگ وانگ از چین با برجای گذاشتن رکورد 42 متر و 90 سانتیمتر بر سکوی سوم ایستاد.

پیش از این سعید رحمتی (جودو)، علی محمد یاری (پرتاب دیسک)،  عبدالرضا جوکار (پرتاب نیزه) و مجید فرزین وعلی حسینی (وزنه بردرای) نیز به مدال نقره سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک پکن دست یافته بوند.

این ششمین مدال نقره و یازدهمین مدال کاروان ورزشی ایران در سیزدهمین دوره بازیهای پارالمپیک پکن بود.

کد مطلب 750427

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