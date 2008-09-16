5 وزیر خارجه سابق آمریکا خواستار تعامل واشنگتن با تهران شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "مادلین آلبرایت"، "هنری کسینجر"، "کالین پاول"، "جیمز بیکر" و "وارن کریستوفر" در توصیه های خود به رئیس جمهور آتی آمریکا خواستار همکاری بیشتر واشنگتن با متحدان خود، تعامل با ایران و پرهیز از قطع همکاری آمریکا با کشورهایی چون چین و روسیه شدند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، توصیه های ارائه شده توسط این پنج نفر شباهت زیادی به سیاست خارجی نامزذ دموکرات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دارد.

هر چند این پنج نفر به صراحت از نامزدی باراک اوباما در انتخابات حمایت نکرده اند اما در توصیه های خود اعلام کرده اند که انتخاب اوباما به عنوان اولین رئیس جمهور سیاهپوست آمریکا می تواند یک پیام قوی به سایر نقاط جهان بفرستد.

این پنج وزیر امور خارجه سابق آمریکا که در میان آنها هم افراد دموکرات و هم جمهوریخواه دیده می شود در سخنرانی خود در دانشگاه جرج واشنگتن از تعامل و مذاکره کشورشان با ایران و سوریه حمایت کردند. برای مثال آلبرایت که در دوره دوم ریاست جمهوری کلینتون وزیر امورخارجه آمریکا بود گفت : معتقدم که ما نیازمند تعامل با ایران هستیم.

"کالین پاول" وزیر امور خارجه آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری بوش نیز با حمایت از دیدگاه آلبرایت در باره ایران گفت : اجازه بدهید تا با هم درباره سلاح های هسته ای صحبت کنیم. مذاکرات را در سطح پائین شروع کنیم و اجازه بدهیم تا این پروسه در طی زمان رشد کند.

"بیکر" که در زمان ریاست جمهوری بوش پدر وزیر امور خارجه او بود و در اوایل دهه 1990 پیشنهاد مذاکره مستقیم با مقامات عالی رتبه ایران را داده بود نیز با حمایت از سخنان آلبرایت و پاول گفت : ایالت متحده باید آنچنان که در دهه های گذشته با روسیه رفتار کرده با ایران رفتار کند. واشنگتن باید به تهران هشدار بدهد که اگر ایران موشکی را به سوی اهداف آمریکا و یا اسرائیل نشانه بگیرد آنگاه آمریکا قدرت بازدارندگی استراتژیک خود را به کار می گیرد.

در ادامه "هنری کسینجر" که در زمان ریاست جمهوری جرارد فورد و ریچارد نیکسون وزیر امور خارجه امریکا بود گفت : من نیز علاقه مند به مذاکره با ایران هستم. آنچه آمریکا خواهان آن است وجود خاورمیانه ای با ثبات است.

کسینجر در سخنان خود به رابطه روسیه با ایران نیز اشاره کرده و خطاب به رئیس جمهور آتی آمریکا توصیه کرد که قبل از اتخاذ هر گونه تصمیمی علیه روسیه تمام جوانب آن را بسنجد.

در ادامه بیکر، کریستوفر و آلبرایت از تعامل آمریکا با سوریه حمایت کردند.

این افراد در ادامه بر همکاری کشورشان با چین نیز تاکید کردند.