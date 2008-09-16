تحریم برفعالیت شرکت کشتیرانی بی تاثیر است

علی طاهری مطلق در گفتگو با مهر در این باره گفت: خوشبختانه کشتیرانی جمهوری اسلامی رسما اعلام کرده است که با کشور آمریکا مراوده دریایی ندارد که فعالیت آن با اعمال این نوع تحریم ها تحت تاثیر قرار گیرد.

رییس سازمان بنادر و دریانوردی افزود: اعمال تحریم علیه ایران از سوی آمریکا، از صدور تحریم های یکجانبه ای نشات می گیرد که اساسا مصداق بیرونی ندارد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ایران از نظر سطح مراودات دریایی در جایگاه خوبی قراردارد و در لیست سفید تفاهمنامه پاریس قرار گرفته است و اعمال تحریم های یک سویه از طرف آمریکا نمی تواند سطح مناسبات دریایی ایران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار دهد.

طاهری مطلق ابراز داشت: انعقاد تفاهمنامه های فراوان با کشورهایی که به نوعی در تعامل دریایی با ایران هستند و اعمال سیاستگذاری های دریایی در این بخش حاکی از گسترش روابط دریایی ایران با کشورهای منطقه است و اعمال تحریم های یک سویه نمی تواند تاثیری در روند فعالیت های کشتیرانی جمهوری اسلامی و سازمان بنادر و دریانوردی داشته باشد.