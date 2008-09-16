بررسی تحولات قفقاز در دیدار وزرای امور خارجه ایران و آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی در این دیدار با اشاره به اهمیت منطقه قفقاز و ضرورت ثبات و امنیت در این منطقه اظهار داشت: هدف جمهوری اسلامی ایران از رایزنی های منطقه ای دستیابی به سازوکاری مناسب برای ایجاد صلح در این منطقه حساس و مهم است.

متکی افزود: در همین راستا رایزنی هایی با کشورهای روسیه، آذربایجان انجام گرفت و در ادامه آن دیدار وزیر خارجه ارمنستان از ایران نیز در دستور کار قرار دارد.

وزیر خارجه کشورمان افزود: به موازات فعالیت های منطقه ای، جمهوری اسلامی ایران معتقد است که باید از ظرفیت ها و علایق اروپا در این خصوص نیز استفاده گردد و سفر به آلمان در همین راستا صورت می گیرد.

دراین دیدار اشتاین مایر وزیرخارجه آلمان ضمن استقبال ازابتکار کشورمان گفت: آلمان بر ضرورت صلح و ثبات در منطقه حساس قفقاز تاکید دارد و از هر ابتکاری در جهت نیل به این هدف حمایت می نماید.

وزرای خارجه دو کشور همچنین در خصوص آخرین روند روابط دو جانبه و بهره برداری بیشتر از ظرفیت های دو کشور در گسترش روابط، همکاری مشترک در زمینه مبارزه با تروریزم و افراط گرایی و جنایات سازمان یافته تاکید کردند.