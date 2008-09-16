به گزارش خبرنگار مهر، مراحل تولید "سوپراستار" با صداگذاری حسین ابوالصدق زیر نظر محمود سماکباشی چندی پیش به پایان رسید تا برنامه‌ریزی‌ها به صورت جدیتر برای اکران آن آغاز شود.

میلانی امسال هم قصد ندارد فیلم خود را به جشنواره فجر ارائه دهد و "سوپراستار" او پیش از فراررسیدن موعد برگزاری جشنواره فیلم فجر در نیمه‌های آبان‌ماه روی پرده خواهد رفت.

فیلمبرداری "سوپراستار" از 24 بهمن در منطقه فرمانیه تهران آغاز شد و دهم فروردین به پایان رسید. شهاب حسینی، فتانه ملک‌محمدی، فریبا کوثری، نسرین مقانلو، افسانه بایگان، رضا رشیدپور، السا فیروزآذر و لیلا زارع بازیگران این فیلم هستند.

"سوپراستار" داستان بازیگری را روایت می‌کند که دچار غرور شده، اما ورود دختری نوجوان زندگی‌اش را متحول می‌کند. به نظر می‌رسد این فیلم نیز مانند "آتش‌بس" به فروشی مناسب در نمایش عمومی برسد.