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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۰:۴۹

باج خواهی 20 هزار پوندی سیاستمدار انگلیسی از نویسنده زندگینامه سیاسی اش

باج خواهی 20 هزار پوندی سیاستمدار انگلیسی از نویسنده زندگینامه سیاسی اش

دیوید کمرون سخنگو و رئیس یکی از احزاب دست راستی انگلستان در ازای دریافت 20 هزار پوند با نویسندگان کتاب تاریخچه سیاسی زندگی خود مصاحبه می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز آنلاین، در حال حاضر دیلن جونز یکی از نویسندگان سیاسی انگلستان به عنوان سرپرست گروه نویسندگان روی این تاریخچه کار می کند و به گفته او این پیشنهاد آخرین راه برای وادار کردن کمرون به واگویی گوشه های پنهان اتفاقات سیاسی زندگیش بوده است.

پس از طفره رفتنها و خلف وعده های بسیار کمرون برای قرارهای صحبت و نیز چند مورد اعتراض او به سوالها و ترک ناگهانی جلسات، گروه نویسندگان به این نتیجه رسیدند که سررشته مشکل درجای دیگری است.

جونز در مصاحبه کوتاهی به خبرنگار تایمز آنلاین گفت : نرمش کمرون پس از ارایه پیشنهاد 20هزار پوندی فوق العاده بود. فعلاً چیز دیگری در مورد این مسئله نمی گویم و تنها خوشحالم که گره کور نگارش این کتاب باز شده است.

کتاب یاد شده "کمرون درباره کمرون" نام دارد و انتشارات بزرگ هارپر کالینز آن را در انگلستان چاپ خواهد کرد.

دلیل اهمیت زندگینامه کمرون برای نویسندگان این کتاب موقعیت ویژه اش در فاصله سالهای 2005 تا کنون به عنوان رهبر حزب و مشاور نخست وزیر بوده که در فضای سیاسی متلاطم انگلستان از بسیاری بازیهای پشت پرده خبر داشته و به عقیده یکی از مفسرین حزب مخالف بهره برداری او از این جو بیش از هر مقام دیگری بوده است.

با انتشار این خبر تمام رهبران و همتایان سیاسی کمرون یکصدا با ابراز شگفتی از عمل او به تقبیح این کار پرداخته اند و حتی ادعای حزب کمرون مبنی بر اختصاص این پول به امور خیریه هم دردی از این رسوایی دوا نکرده است.

کد مطلب 750468

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