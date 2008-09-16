سالمندان، کودکان و بیماران لرستانی از تردد در هوای آزاد خودداری کنند

زینب اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد اظهار داشت: به دلیل نفوذ امواج ناپایدار سطوح میانی جو و همچنین فعالیت کم فشار در سطح زمین بر روی مناطقی از عراق و عربستان و به دلیل عدم رطوبت کافی این سامانه، گرد و خاک بر خواسته از این مناطق بر روی نیمه غربی و جنوب غربی از جمله استان لرستان کشیده خواهد شد.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود این وضعیت تا دو روز آینده ادامه داشته باشد.

کارشناس سازمان هواشناسی استان لرستان با اشاره به هشدار سازمان هواشناسی در زمینه ورود سامانه گرد و غبار به استان، عنوان کرد: با توجه به شرایط جوی توصیه می شود سالمندان، کودکان و بیماران ریوی حتی الامکان از تردد در هوای آزاد طی این مدت خودداری کنند.

اکبری همچنین با اشاره به وضعیت جوی در این مدت، یادآور شد: بررسی نقشه های پیش یابی حاکی از نفوذ یک سامانه بارش زا از سمت شمال غرب و غرب به کشور است که پیامد نفوذ این سامانه برای استان لرستان ابرناکی، وزش باد نسبتاً شدید همراه با رگبار و رعد و برق خواهد بود.