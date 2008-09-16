کیفیت نان استان ایلام نامطلوب است

استاندار ایلام در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کیفیت نان در استان ایلام نامطلوب است به طوری که با دیگر استانهای کشور قابل مقایسه نیست.

وی بیان داشت: برای رفع مشکل نان استان ایلام فرمانداریهای این استان باید از روشهای تشویقی و تنبیهی استفاه کنند و یکی دیگر از راههای رفع مشکل نان استان ایلام ایجاد شرایط برای راه اندازی نانوایی صنعتی در نقاط مختلف است.

این مسئول با اشاره به اینکه تولید نان صنعتی در استان ایلام باید پیگیری شود، خاطر نشان کرد: اکنون وضعیت کیفیت نان در این استان به یک دغدغه برای مردم تبدیل شده است و اگر کیفیت نان این استان اصلاح نشود وضعیت نگران کننده می شود.

استاندار ایلام درباره پرداخت مطالبات فرهنگیان استان ایلام گفت: پرداخت مطالبات فرهنگیان استان ایلام پیگیری می شود و تاکنون نیز از طریق آموزش و پروش استان پیگیریهای لازم برای پرداخت مطالبات فرهنگیان استان ایلام انجام شده است.

غراوی خاطر نشان کرد: آموزش و پرورش نقش اساسی در تربیت قشر جوان جامعه دارد و حل کردن دغدغه های این قشر زحمت کش در اولویت تصمیم گیری قرار می گیرد.