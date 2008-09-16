وضعیت اکران "در میان ابرها" مشخص نیست

روح‌الله حجازی با اشاره به نامعلوم بودن زمان نمایش عمومی فیلم خود به خبرنگار مهر گفت: با وجود اعمال اصلاحیه‌های مد نظر اداره نظارت و ارزشیابی روی "در میان ابرها"، همچنان باید نکاتی را از فیلم حذف کنیم. اما نمی‌دانم با اعمال این موارد فیلم اکران می‌شود یا این موضوع ادامه پیدا می‌کند.

وی درباره صدور پروانه نمایش فیلم افزود: از مدت‌ها قبل درخواست پروانه نمایش کرده‌ایم اما اتفاقی نیفتاده است. فیلمنامه پیش از تولید خوانده شده و پروانه گرفته و زمان فیلمبرداری هم طبق فیلمنامه پیش رفتیم. نمی‌دانم چرا این مسائل برای اکران عمومی "در میان ابرها" به وجود آمده، در حالی که از همان ابتدا همه چیز را رعایت کردیم و امیدوار بودیم فیلم پروانه نمایش بگیرد.

این کارگردان با اشاره به اصلاحاتی که به "در میان ابرها" وارد شده گفت: ابتدا قرار بود برخی صحنه‌ها کوتاه شود که این کار انجام شد. اما درباره یک سکانس مسائلی مطرح شده که اگر حذف‌ها اعمال شود قصه و روابط شخصیت‌ها لطمه می‌خورد. فیلم‌هایی که مسائل بیشتر از "در میان ابرها" دارند راحت پروانه نمایش می‌گیرند، اما فیلم ما وضعیتی نامعلوم دارد.

حجازی این روزها روی فیلمنامه "توفانی در راه است" همراه با علی طالب‌آبادی کار می‌کند. "در میان ابرها" اولین فیلم این کارگردان با بازی الناز شاکردوست در جشنواره بیست و ششم فجر اکران شد و سیمرغ بلورین بهترین فیلم اول را دریافت کرد.