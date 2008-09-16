احتمال اعلام وصول طرح استیضاح وزیر ارتباطات در جلسه علنی فردا

سلیمان جعفر زاده در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با تاکید بر اصرار استیضاح کنندگان وزیر ارتباطات اظهار داشت: طرح استیضاح سلیمانی با 45 امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده است که به احتمال زیاد در جلسه علنی فردا اعلام وصول خواهد شد.

وی افزود: متاسفانه هیئت رئیسه بر عدم اعلام وصول پافشاری می کند و سعی می کند امضا کنندگان این طرح را برای مطرح نشدن استیضاح متقاعد کند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: استیضاح کنندگان اصرار بر انجام استیضاح دارند تا مسائل و مشکلات موجود در وزارت ارتباطات به مردم اطلاع رسانی شود و نقاط ضعف آن مشخص شود.

جعفرزاده باتاکید بر اینکه این وزارتخانه از برنامه عقب است، یادآور شد: حتی در مقایسه با برنامه قبلی نیز این وزارتخانه افت داشته است.

وی ازجلسه امروز استیضاح کنندگان با هیئت رئیسه خبر داد وگفت: هیئت رئیسه سعی دارد دراین جلسه از استیضاح کنندگان بخواهد تا از اصرار خود بر انجام طرح منصرف شوند اگر در این جلسه متقاعد نشویم مطمئنا بر انجام طرح استیضاح اصرار خواهیم کرد چرا که وزیر باید پاسخگوی نمایندگان باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی با تاکید براینکه استیضاح دارای 13 محور است، ضعف در مدیریت وزارتخانه، تحقق نیافتن اهداف برنامه و نارضایتی مردم را از جمله محورهای این استیضاح برشمرد.

