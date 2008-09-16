شرایط جذب عضو هیئت علمی در دانشگاههای علوم پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، جذب و استخدام عضو هیئت علمی پیمانی در رشته های علوم پایه و بالینی با توجه به مجوز استخدامی در دانشکده ها و دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته پس از بررسی مدارک و طی مراحل قانونی و اداری انجام می گیرد.

شرایط عمومی

شرایط عمومی این فراخوان، اعتقاد به مبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه، داشتن تابعیت ایرانی، عدم سوء پیشینه کیفری و جزایی و دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا پایان دوره ضرورت نظام ویژه آقایان است.

بر اساس تبصره های این فراخوان در هر دانشگاه / دانشکده در شرایط مساوی، اولویت استخدام با متقاضیان بومی بوده و مشمولین قانون استخدام کشوری نیز در صورت تمایل به عضویت در هیئت علمی دانشگاهها می توانند با داشتن شرایط لازم در فراخوان شرکت کنند. این دسته از متقاضیان نیز مانند سایر افراد جدید الورود به صورت پیمانی جذب خواهند شد.

شرایط اختصاصی

شرایط اختصاصی که برای جذب هیئت علمی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی علوم پزشکی در نظر گرفته شده است شامل دارا بودن دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی یا گواهی فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، دکتری علوم پایه پزشکی (Ph.D)، دارا بودن حداکثر سن 35 سال برای داوطلبین استخدام پیمانی و رسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد و حداکثر سن 45 سال برای دارندگان مدارک دکتری تخصصی Ph.D و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی است.

ممنوعیت شرکت افراد مشغول به تحصیل در آزمون فراخوان

شرکت افراد مشغول به تحصیل در آزمون فراخوان ممنوع است و این دسته از افراد می توانند پس از پایان فراغت از تحصیل و اخذ مدرک دانشگاهی در فراخوان های آتی شرکت کنند.

شرکت متعهدین خدمت به صورت آموزشی، پژوهشی و درمانی به دانشگاهها پس از گذراندن یکسال از خدمات در آزمون فراخوان بلامانع است. شرکت در فراخوان سایر دانشگاهها به غیر از دانشگاه محل تعهد با موافقت موسسه مبدا ممکن خواهد بود. شرکت در فراخوان استخدامی مشمولین قانون نحوه تامین هیئت علمی با گذشت 20 ماه از آموزش نظامی میسر خواهد بود.

محل ارائه مدارک داوطلبین معاونت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی و موسسات وابسته (دبیرخانه هیئت اجرایی جذب) است.

در حال حاضر دانشگاههای علوم پزشکی اردبیل، کاشان، سمنان، قم، یاسوج، تبریز، یزد، لرستان، بیرجند، اراک، ایلام، کردستان، شهرکرد، مازندران، قزوین، خراسان شمالی، کرمان، اهواز، مشهد، اصفهان، هرمزگان، سبزوار، شاهرود، زابل، زنجان، کرمان، جهرم، گناباد، ارومیه، فارس، رفسنجان، بابل، زاهدان، فسا، همدان، بوشهر، ایران، شهید بهشتی و دانشگاه شاهد و بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی در این دوره از فراخوان نیازهای آموزشی خود را اعلام کرده اند.