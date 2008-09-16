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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۲۴

حجت الاسلام واعظی:

انس با قرآن در رفتارهای فردی و اجتماعی انسانها بسیار تاثیرگذار است

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه زنجان گفت: انس با قرآن در رفتارهای فردی و اجتماعی انسانها بسیار تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت‌الاسلام محمدتقی واعظی در آیین اختتامیه نمایشگاه علوم قرانی استان زنجان در محل دادگستری استان زنجان با تاکید بر اینکه برای داشتن یک جامعه و زندگی قرآنی باید زمینه‌های فهم و درک آیات قرآن کریم را فراهم کنیم افزود: نجات دنیای اسلام را در گرو عمل به آیات قرآن کریم است. 

وی با عنوان اینکه تلاوت قرآن موجب اطمینان و آرامش قلب می‌شود، افزود: انس با قرآن ره ‌توشه‌ای عالی برای آخرت و مایه‌ سعادت و بهروزی در دنیا ست.

 امام‌ جمعه زنجان، با تاکید بر اینکه کلام خدا مطلق، بی‌پایان و بیکران است، بهره‌گیری از آیات قرآنی و انس با مفاهیم این کتاب آسمانی را نیاز ضروری جوامع امروزی دانست.

در ادامه مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان گفت: در راستای توسعه و ترویج معارف قرآنی دو هزار و 640 نفر تحت پوشش برنامه های قرآنی مراکز علوم قرآنی قرار گرفته اند.

رضا دینی با بیان اینکه سعادت انسانها تنها از طریق چنگ زدن به ریسمان قرآن و عترت اهل بیت(ع) تامین می شود، خاطرنشان کرد: بررسی های تاریخی پس از 1400 سال گویای این مسئله است.

هفتمین نمایشگاه علوم‌قرآنی، نرم‌افزار و کتب خطی و نفیس قرآنی دوشنبه‌ شب به ‌طور همزمان در زنجان و 12‬شهر این استان پایان یافت.

این نمایشگاه از شانزدهم شهریورماه جاری به‌ مدت10 ‬روز در فرهنگسرای امام‌خمینی(ره) زنجان دایر بود.

کد مطلب 750505

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