بی اطلاعی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از مشکلات پرستاران

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر از موضع مخالف برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با تصویب لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران که از سوی دولت آمده است انتقاد کرد و افزود: متاسفانه برای اولین بار است که بحثی درباره پرستاران در کمیسیون مطرح می شود و نماینده ای از جامعه پرستاری در آن جلسه حضور ندارد.

وی با تاکید بر اینکه لایحه یکسان سازی و کاهش ساعت کار پرستاران کاملا قابل دفاع و کارشناسی شده است تصریح کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس مطمئن باشد که جامعه پرستاری تا حصول نتیجه موضوع را دنبال خواهد کرد و به راحتی از آن نخواهد گذشت.

دبیرکل خانه پرستار با عنوان این مطلب که هیچکدام از اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از جامعه پرستاری نیستند افزود: اعضای کمیسیون با مشکلات کار پرستاران آشنایی کامل ندارند و طبیعی است که متوجه عوارض ناشی از بالا بودن ساعت کار پرستاران نباشند.

شریفی مقدم ادامه داد: جامعه پرستاری بعد از 20 سال انتظار برای یکسان سازی و کاهش ساعت کار حالا انتظار دارد که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچون سایر نمایندگان مردم این موضوع را با دقت پیگیری و لایحه را هرچه زودتر تصویب کند.

وی با اشاره به ارسال بیش از 30 هزار امضا از سوی پرستاران کشور در دفاع از لایحه مذکور که به سازمان نظام پرستاری ارسال شده است افزود: جامعه پرستاری به دور از جنجالهای سیاسی پیگیر موضوع خواهد بود.

دبیرکل خانه پرستار گفت: موضع مخالف برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس موجب حساس شدن پرستاران و بروز عکس العمل های متفاوت از سوی آنان شده است.