  1. استانها
  2. لرستان
۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۰

نعمت پور خبر داد:

17 فیلم و انیمیشن از لرستان در جشنواره تولیدات حوزه هنری کشور

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول واحد فیلم و عکس حوزه هنری استان لرستان گفت : این واحد با 17 فیلم و انیمیشن در جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشور در سال جاری حضور خواهد یافت.

غلامرضا نعمت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: فیلم "مانکنها" ، "دستان سبز" ، "شب بخیر مادر" ، "شاخه های نیاز" ، "والعصر" ، "ننه من غریبم" ، "دیگری" ، "بازگشت" و "تعزیه در شوش" از جمله فیلم های مستند و داستانی حوزه هنری لرستان برای حضور در جشنواره تولیدات است.

وی توجه به مضامین دینی و اجتماعی را از جمله موضوعات فیلم های یاد شده عنوان کرد.

مسئول واحد فیلم و عکس حوزه هنری استان لرستان همچنین از حضور هشت انیمیشن برای حضور در جشنواره تولیدات مراکز استانی خبر داد و خاطر نشان کرد : فیلم های انیمیشنی "راو..."، "غرور بدون مصرف" ، "هدیه" ، "عدالت" ، "به استقبال بهار" ، "مرگ تدریجی" ، "تنهایی" و "دشمن مردم" از جمله فیلم های تولید شده هنرمندان لرستان برای حضور در جشنواره تولیدات است.

نعمت پور یادآور شد: جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشور آذر ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 750508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها