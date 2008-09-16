17 فیلم و انیمیشن از لرستان در جشنواره تولیدات حوزه هنری کشور

غلامرضا نعمت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت: فیلم "مانکنها" ، "دستان سبز" ، "شب بخیر مادر" ، "شاخه های نیاز" ، "والعصر" ، "ننه من غریبم" ، "دیگری" ، "بازگشت" و "تعزیه در شوش" از جمله فیلم های مستند و داستانی حوزه هنری لرستان برای حضور در جشنواره تولیدات است.

وی توجه به مضامین دینی و اجتماعی را از جمله موضوعات فیلم های یاد شده عنوان کرد.

مسئول واحد فیلم و عکس حوزه هنری استان لرستان همچنین از حضور هشت انیمیشن برای حضور در جشنواره تولیدات مراکز استانی خبر داد و خاطر نشان کرد : فیلم های انیمیشنی "راو..."، "غرور بدون مصرف" ، "هدیه" ، "عدالت" ، "به استقبال بهار" ، "مرگ تدریجی" ، "تنهایی" و "دشمن مردم" از جمله فیلم های تولید شده هنرمندان لرستان برای حضور در جشنواره تولیدات است.

نعمت پور یادآور شد: جشنواره تولیدات مراکز استانی حوزه هنری کشور آذر ماه سالجاری در تهران برگزار خواهد شد.