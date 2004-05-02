رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه پايان يافت

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چهار روز با دو نوبت كاري و دو روز با يك نوبت كاري ، مجموعا شش روز، لايحه برنامه چهارم توسعه و 9 جدول منظم آن را بررسي و تصويب كردند.

اين لايحه براي گذران مراحل قانوني بعدي در شوراي نگهبان قانون اساسي رسيدگي مي شود.

لايحه برنامه چهارم، توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در پنج ساله آينده كشور تبيين مي كند.