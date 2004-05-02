رسيدگي به لايحه برنامه چهارم توسعه پايان يافت

به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چهار روز با دو نوبت كاري و دو روز با يك نوبت كاري ، مجموعا شش روز، لايحه برنامه چهارم توسعه و 9 جدول منظم آن را بررسي و تصويب كردند.
اين لايحه براي گذران مراحل قانوني بعدي در شوراي نگهبان قانون اساسي رسيدگي مي شود.
لايحه برنامه چهارم، توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران را در پنج ساله آينده كشور تبيين مي كند.
با تصويب 166 ماده و حذف يك ماده از مجموع 167 ماده، لايحه برنامه چهارم توسعه در مجلس شوراي اسلامي نهايي شد.
به گزارش خبرنگار سياسي مهر، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در چهار روز با دو نوبت كاري و دو روز با يك نوبت كاري ، مجموعا شش روز، لايحه برنامه چهارم توسعه و 9 جدول منظم آن را بررسي و تصويب كردند.
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