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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۹:۲۶

میرکوهی در گفتگو با مهر:

فرایند دادرسی کوتاه می شود

فرایند دادرسی کوتاه می شود

معاون پارلمانی وزیر دادگستری گفت: با اجرای طرح زمانبندی رسیدگی به پرونده ها فرایند دادرسی در محاکم کوتاه می شود.

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن طرح زمانبندی رسیدگی به پرونده ها گفت : پرونده ها بر اساس نوع جرایم و نوع دعاوی تقسیم بندی می شود و در مهلت زمانی ضرب العجلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: گر چه نسبت به سالهای گذشته اقداماتی در راستای رفع معضل اطاله دادرسی انجام شده و به گونه ای زمان دادرسی کوتاه تر شده است اما همچنان این مشکل پابرجاست.

وی اظهار داشت : امید است اجرای طرح زمانبندی پرونده ها منجر به رفع اطاله دادرسی و کوتاه شدن سیر رسیدگی به پرونده ها شود.

میرکوهی خاطرنشان کرد : رئیس قوه قضائیه نیز از مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم راضی نیست و بنا دارد با طرحهای اینچنینی فرایند دادرسی را کوتاه و به معضل اطاله دادرسی پایان دهد.

کد مطلب 750511

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