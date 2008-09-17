فرایند دادرسی کوتاه می شود

عبدالعلی میرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با مثبت ارزیابی کردن طرح زمانبندی رسیدگی به پرونده ها گفت : پرونده ها بر اساس نوع جرایم و نوع دعاوی تقسیم بندی می شود و در مهلت زمانی ضرب العجلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.

معاون پارلمانی وزیر دادگستری تصریح کرد: گر چه نسبت به سالهای گذشته اقداماتی در راستای رفع معضل اطاله دادرسی انجام شده و به گونه ای زمان دادرسی کوتاه تر شده است اما همچنان این مشکل پابرجاست.

وی اظهار داشت : امید است اجرای طرح زمانبندی پرونده ها منجر به رفع اطاله دادرسی و کوتاه شدن سیر رسیدگی به پرونده ها شود.

میرکوهی خاطرنشان کرد : رئیس قوه قضائیه نیز از مدت زمان رسیدگی به پرونده ها در محاکم راضی نیست و بنا دارد با طرحهای اینچنینی فرایند دادرسی را کوتاه و به معضل اطاله دادرسی پایان دهد.