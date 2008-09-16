برگزاری "میز کالا " به شکل جدید و کار آمدتر در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، مهرداد جلالی پور با اشاره به اینکه هدف از برگزاری "میز کالا" بررسی و حل مشکلات صادر کنندگان کالا با همکاری دستگاه های مرتبط درون سازمانی و برون سازمانی است، افزود: در همین قالب "میز پسته" اخیرا برگزار شد که نتایج مطلوبی را در پی داشت.

مدیر کل دفتر توسعه صادرات کالای سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه به زودی "میز صنایع دستی" نیز برگزار می شود، گفت: سال گذشته حدود 70 میز کالا و درنیمه نخست امسال میز کالای گیاهان دارویی، فولاد، نساجی و پوشاک و غیره در سازمان توسعه تجارت برگزار شد وهم اکنون شکل جدید و کارآمدتر آنرا در دستور کار داریم.

وی تصریح کرد: از 8 سال پیش "میز کالا" در سازمان توسعه تجارت برگزار می شود که در آن مسائل مرتبط با صادرات یک کالای خاص مانند مسائل بانکی، گمرکی، استاندارد و کیفیت، بهداشت، حمل و نقل، بسته بندی و غیره بررسی می شود.

وی افزود: در جلسات مرتبط با میز کالا مسئولان دستگاه های مرتبط با صادر کنندگان به همراه خود صادر کنندگان حضور دارند و مسائلی از قبیل جوایز و مشوقهای صادراتی، ارتقا توان بازرگانی تجار و آموزش آنها، تقویت اتحادیه ها، اعزام هیئت های تجاری، راه اندازی مراکز تجاری در کشورهای دیگر و اجرای نمایشگاه های داخلی و بین المللی در آن بررسی می شود.