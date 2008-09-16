ولیعهد قطر خواستار گسترش مناسبات دفاعی با ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح کشورمان که در راس هیئت بلند پایه دفاعی برای دیدار رسمی 2 روزه در قطر به سر می برد با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی ولیعهد و جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح قطر دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار ولیعهد قطر با اشاره به نقش ایران در معادلات منطقه ای گفت: ما جمهوری اسلامی ایران را کشوری بزرگ، اسلامی، برادر و گرانقدر می دانیم.

جانشین فرمانده کل نیروهای مسلح قطر با تاکید برلزوم گسترش همکاری های دفاعی و امنیتی با ایران اظهار داشت: ما قدرت دفاعی ایران را برای امنیت منطقه بسیار حائز اهمیت و موثر می دانیم.

ولیعهد قطر با بیان اینکه همه کشورهای جهان حق دارند از مزایای انرژی صلح آمیزهسته ای بهره مند شوند، گفت: ما معتقدیم فعالیت ایران در زمینه هسته ای کاملا صلح آمیز است.

در این دیدار سردار نجار با اشاره به سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران در توسعه و تحکیم روابط با همسایگان به ویژه کشور های حوزه خلیج فارس تصریح کرد: با توجه به روابط دیرینه، سنتی و بسیار خوب میان دو کشور، قطر از جایگاه ویژه ای نزد ما برخوردار است.

وی توسعه روابط، مشارکت و همکاری های دسته جمعی را بهترین راه برای تامین امنیت، ثبات، رشد و شکوفایی منطقه توصیف کرد.

وزیر دفاع کشورمان ضمن دعوت ازولیعهد قطر برای دیدار رسمی از ایران آمادگی کشورمان را برای توسعه هر چه بیشتر روابط در همه زمینه ها به ویژه همکاری های دفاعی و امنیتی اعلام کرد.