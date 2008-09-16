مراسم گرامیداشت استاد شهیدی در لرستان برگزار می شود

سید عارف علوی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد ، اظهار داشت : این مراسم توسط شورای فرهنگ عمومی کشور و استان لرستان و همچنین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بروجرد با حمایت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان برگزار خواهد شد .

وی تصریح کرد : مراسم بزرگداشت استاد شهیدی به مناسبت خدمات علمی و فرهنگی 56 ساله‌ این استاد فقید، ادیب، دین‌پژوه و مورخ در بهار 1388برگزار خواهد شد .

مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان یادآور شد : در حاشیه برگزاری این نکوداشت نمایشگاه و فروشگاهی از آثار ازرشمند استاد شهیدی به عنوان یکی از برنامه های جنبی این مراسم برپا خواهد شد .

علوی خاطر نشان کرد : در این مراسم زندگینامه و کلیه فعالیتهای علمی ، ادبی و مذهبی علامه سید جعفر شهیدی به صورت کتابچه تهیه و در اختیار شرکت کنندگان قرار خواد گرفت .

وی با اشاره به فراخوان سراسری ارائه مقاله برای شرکت در این گرامیداشت ، یادآور شد : ‌ه‍م‍ه‌ پ‍ژو‌ه‍ش‍گ‍ر‌ان‌ ، ‌ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د‌ان‌ و ‌اس‍‍ات‍ی‍د می توانند م‍ق‍‍الات‌ خ‍ود ر‌ا در ‌ارت‍ب‍‍اط ب‍‍ا زن‍دگ‍ی‍ن‍‍ام‍ه‌ ، ‌آث‍‍ار، ن‍ظر‌ات‌ و دی‍دگ‍‍ا‌ه‍‍ه‍‍ا و ن‍و‌آور‌ی ‌ع‍لام‍ه‌ ش‍‍ه‍ی‍د‌ی را‌ ت‍‍ا پ‍‍ان‍زد‌ه‍م‌ ‌اس‍ف‍ن‍د م‍‍اه‌ س‍‍ال‌ ج‍‍ار‌ی‌ ب‍ه‌ دب‍ی‍رخ‍‍ان‍ه‌ ‌ای‍ن‌ م‍ر‌اس‍م‌ ارسال کنند .

این مسئول خاطر نشان کرد : دب‍ی‍رخ‍‍ان‍ه‌ ‌ه‍م‍‍ای‍ش‌ و گرامیداشت علامه سید جعفر شهیدی در شهرستان ب‍روج‍رد، ب‍ل‍و‌ار ‌اوس‍ت‍‍ا، م‍ج‍ت‍م‍‍ع‌ ف‍ر‌ه‍ن‍گ‍‍ی‌ ‌ه‍ن‍ر‌ی‌ دک‍ت‍ر زری‍ن‍ک‍وب دایر شده است . ‌

سید جعفر شهیدی از مفاخر و بزرگان ادب ایران زمین در سال 1297در شهر بروجرد به دنیا آمد. وی تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در بروجرد به پایان رسانید، سپس اندک مدتی را در حوزه علمیه قم در خدمت آیت الله آقاحسین بروجردی و سایر علما و مراجع به تحصیل فقه و اصول پرداخت .

سپس برخورد و آشنایی استاد شهیدی با دکتر محمد معین باب آشنایی و حضور استاد شهیدی را در خدمت علامه دهخدا گشود و او بعد از تشکیل سازمان لغت نامه دهخدا معاونت سازمان را برعهده گرفت که با مرگ استاد معین، وی مسئول این سازمان شد .

شهیدی در زمینه های ادب فارسی و همچنین ادبیات عرب، استادی کامل و به نام است. وی همکاری و موانست با اساتیدی چون بدیع الزمان فروزانفر، جلال همایی، دهخدا، محمد معین و ... را نیز در پرونده دارد .

استاد جعفر شهیدی با درجه دکتری ادبیات فارسی صاحب آثار و تألیفات فراوانی است که از آن جمله می توان به: «انقلاب بزرگ، زندگی حضرت سجاد، زینب (س) شیرزن کربلا، محدودیت در اسلام، زندگانی حضرت زهرا(س) و....» اشاره کرد .

اما بارزترین و شاید ماندگارترین کار استاد شهیدی ترجمه شیوا، مسجع و روان او از نهج البلاغه باشد که این ترجمه در سال 1369 به عنوان کتاب سال برگزیده شد .

پیکر این استاد فرهیخته در روز چهارشنبه 26 دی ماه با قرائت پیام تسلیت مقام معظم رهبری از مقابل لغت نامه دهخدا تا دانشگاه تهران تشییع و در جوار امام زاده عبدالله به خاک سپرده شد .