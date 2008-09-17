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۲۷ شهریور ۱۳۸۷، ۱۱:۰۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

90 آزمایشگاه در ارتباط با کالیبراسیون با موسسه استاندارد همکاری می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها گفت: در حال حاضر 90 آزمایشگاه در ارتباط با کالیبراسیون در سراسر کشور با موسسه استاندارد همکاری می کنند.

عباس اخوان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: یکی از مهمترین اقدامات مرکز اندازه شناسی، اجرایی کردن ماده 14 ضوابط اجرایی که بر اساس آن تمام دستگاه های اندازه گیری در داد و ستد و خدمات عمومی کشور باید سالانه یکبار مورد آزمایش قرار گیرد و از دو سال قبل این موضوع به صورت گسترده در سطح کشور آغاز شده است.

وی افزود: مرکز اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها دارای آزمایشگاه های مرجع اندازه گیری و کالیبراسیون طول، جرم، دما، نیرو، فشار، وزنه و کمیتهای الکتریکی است و هم اکنون نیز بیش از 90 آزمایشگاه همکار در سطح کشور در ارتباط با "کالیبراسیون" فعالیت می کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: اولین قانون اوزان و مقیاسها در ایران در سال 1304 به تصویب رسید و سیستم یکاها به عنوان سیستم اندازه گیری کشور تعریف شد و هم اکنون نیز ایران در نظام تایید صلاحیت جهانی، اتحادیه بین المللی آزمایشگاه های همکار، سازمان اندازه شناسی قانونی و دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها عضویت دارد.

اخوان یادآور شد: تاکنون بیش از 170 استاندارد ملی در ارتباط با اندازه شناسی، اوزان و مقیاسها در کشور تدوین شده است و امید می رود در آینده ای نزدیک مرکز اندازه شناسی ایران به عنوان یکی از مراکز مترولوژی معتبر خاورمیانه شناخته شود.

کد مطلب 750549

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