27 هزار نوآموز کلاس اولی گلستان راهی مدرسه شدند

قاسم حسنی رئیس گروه ابتدیی و پیش دبستانی سازمان آموزش و پرورش گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: از این شمار دانش آموزان حدود 13 هزار نفر دختر و بقیه پسر هستند.

وی اظهار داشت: این تعداد در یکهزار و 200 کلاس درس در قالب یکهزار و 340 مدرسه فعالیت تحصیلی شان را آغاز کرده اند.

حسنی تصریح کرد: در مجموع شمار دانش آموزان کلاس اولی این استان امسال نسبت به سال تحصیلیی گذشته افزایش داشته است.

حسنی، تعداد دانش آموزان کلاس اولی سال قبل این استان را بیش از 26 هزار و 500 دانش آموز اعلام کرد.

رئیس گروه ابتدایی و پیش دبستانی سازمان آموزش و پرورش گلستان ادامه داد: درمجموع پیش بینی می شود شمار دانش آموزان مقطع ابتدایی این استان امسال کاهش یابد.

وی عنوان کرد: سال تحصیلی گذشته بیش از 130 هزار و 700 دانش آموز در مقطع ابتدیی در این استان مشغول تحصیل بودند که پیش بینی می شود این تعداد امسال به 130 هزار نفر کاهش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانش آموزان نوآموز گلستان درحالی که شاخه های گل در دست داشتند از زیر قرآن و اسپند گذشتند و راهی مدرسه شدند.

استان گلستان بیش از 340 هزار دانش آموز مقاطع مختلف تحصیلی دارد.