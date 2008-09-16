گزارش تصویری / دوازدهمین جشن بزرگ سینمای ایران ـ 2

پوریا شکیبایی جایزه بهترین بازیگر مرد را برای بازی زندهیاد خسرو شکیبایی در "ستاره بود" از امین تارخ و داریوش فرهنگ دریافت میکند
آزاده اسماعیلخانی جایزه بهترین بازیگر زن را برای نقشآفرینی گوهر خیراندیش (مادرش) در "دعوت" دریافت کرد
علیرضا زریندست جایزه بهترین فیلمبرداری را از رخشان بنیاعتماد و مسعود رایگان دریافت میکند
علیرضا زریندست بهترین فیلمبردار برای "فرزند خاک"
مهتاب نصیرپور جایزه بهترین بازیگر نقش مکمل زن را از رویا نونهالی دریافت میکند
مهتاب نصیرپور بهترین بازیگر نقش مکمل زن برای نقشآفرینی در "فرزند خاک"
بابک حمیدیان بهترین بازیگر نقش مکمل مرد برای نقشآفرینی در "ریسمان باز"
عکس / رئوف محسنی
نظر شما