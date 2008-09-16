مراسم رونمایی از مستند"33 روز جنگ" برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم سردار محمدتقی خادمی معاون هماهنگ کننده بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس به تشریح رویکردهای بنیاد در سیاست گذاری، هدایت و حمایت از دستاوردها، آثار و ارزشهای دفاع مقدس در داخل و خارج از کشور پرداخت و حمایت و نشر فرهنگ مقاومت و ادبیات پایداری را یکی از بندهای اساسنامه بنیاد خواند که حتی فراسوی مرزها را شامل می شود.

وی با بیان اینکه بیش از 80درصد از فعالیت بنیاد به حفظ آثار فرهنگی و 20 درصد از آن به کارهای عمرانی می پردازد افزود: بنیاد با این رویکرد وارد عرصه هنر و ادبیات شده است و زیرساختهای این دو عرصه در حوزه پژوهش و تحقیق را به سرعت گسترش می دهد و هر جا که نیاز به معرفی کار ارزشمندی باشد به اطلاع رسانی خواهد پرداخت.

در ادامه این جلسه نادر طالب زاده کارگردان و مستندساز جنگ، با تشکر از بنیاد حفظ آثار برای برگزاری این مراسم جهت تقدیر و معرفی مستندسازان، ابراز امیدواری کرد که در رسانه ملی نیز به این مهم توجه شود.

طالب زاده در خصوص این مستند گفت: جنگ 33 روزه در لبنان دومین شکست رژیم صهیونیستی پس از شکست اول در سال 2000 میلادی در زمان عقب نشینی رژیم اسرائیل از جنوب لبنان بود اما موضوع جنگ 33 روزه از این جهت مهم است که شمارش معکوس برای اسرائیل را تثبیت کرد.

وی بر تولید فیلم و مستند در عرصه بین الملل تأکید کرد و گفت: در رشته های فرهنگی هر کسی که بتواند در حوزه بین الملل فعالیت کند و آثارش حداقل در حوزه کشورهای اسلامی و بعد در غرب منعکس شود بسیار کار بزرگی کرده است.

این کارگردان همچنین از ساخت مستندی میدانی از نوع و چگونگی پشتیبانی غرب از صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی و کمکهای شوروی سابق و کشورهای اروپایی در آینده ای نزدیک خبر داد.

در این مراسم محمدرضا محمدی نجات کارگردان و تهیه کننده مستند"33 روز جنگ" از حمایتهای بنیاد حفظ آثار در طول جنگ لبنان از خبرنگاران و عکاسان ایرانی تشکر کرد و پرداختن به موضوع مقاومت اسلامی لبنان را یکی از وظایف ملی و رسانه ای خواند.

وی با بیان اینکه پیروزی مقاومت خوشه چینی بذری است که امام(ره) با انقلاب و دفاع مقدس کاشت افزود: مقاومت اسلامی لبنان و فلسطین را امتداد انقلاب اسلامی است.

محمدی نجات در خصوص ساختار مستند "33 روز جنگ" گفت: ساخت این مستند از همان روزهای اول جنگ لبنان آغاز شد و بعد از پایان جنگ با کارشناسان مختلف از کشورهای متعدد به ویژه کارشناسان غربی و نظامیان رسمی لبنان مصاحبه کردیم.

وی ریتم سریع، حذف نریشن، سپردن مستندسازی کار به تصاویر، نمودار و تصاویر آرشیوی، رجوع به اعترافات و تحلیلهای رسانه ای مقامات رژیم صهیونیستی را از ویژگیهای ساختاری این مستند برشمرد و بیشترین حجم این مستند را مصاحبه های تولیدی با کارشناسان نظامی و سیاسی عنوان کرد.

مستند"33 روز جنگ" با هدف انعکاس پیروزی ملت لبنان در جنگ 33 روزه، مجموعه مستندی با موضوع تحلیل ابعاد نظامی این جنگ و گفتگو با کارشناسان نظامی و لبنانی است که توسط محمدی نجات تهیه شده است و به زودی از شبکه 2 سیما در 5 قسمت 30 دقیقه ای پخش خواهد شد.