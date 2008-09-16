شکایتی از مدرک تحصیلی کردان نشد/ مشکل اصلی واگذاری ها درسهام عدالت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از انتصاب به این سمت، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا تا کنون شکایتی از مدرک تحصیلی وزیر کشور به سازمان بازرسی رسیده است، اظهار داشت: سازمان بازرسی مواردی را دنبال می کند که تخلفی در حال صورت گرفتن باشد ، اما درمورد موضوعاتی که آشکار شده دلیلی برای پیگیری از سوی این سازمان وجود ندارد، چرا که کار از حوزه سازمان بازرسی عبور کرده است و باید مراحل جدید خود را طی کند.

وی با بیان اینکه گزارشی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مدرک تحصیلی وزیر کشور به مجلس در جلسه رای اعتماد نیز ارائه نشده است ، افزود: سازمان بازرسی در گذشته گزارشی هایی را در خصوص فعالیت های آقای کردان در صدا و سیما تهیه کرده اما اینکه مدرک تحصیلی ایشان گزارشی از سوی سازمان بازرسی ارائه شده باشد، بنده بی اطلاعم.

پور محمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهردر خصوص واگذاری های دولت و اینکه گفته می شود این واگذاری ها تنها به نام بخش خصوصی تمام می شود، و در حقیقت واگذاری های دولتی است ، تصریح کرد: بخشی از واگذاری های دولت مربوط به دیون است که بیشتر از این جیب به آن جیب کردن است اما مشکل اصلی واگذاری ها بحث واگذاری ها در سهام عدالت است که باید توسط صاحبان سهام مدیریت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: متاسفانه این موضوع در بحث مدیریت سهام عدالت همچنان توسط نهادهای دولتی اداره می شود که این امر از موضوع اصل 44 فاصله گرفته است و سازمان بازرسی در این خصوص پیگیری های خود را انجام خواهد داد.

پورمحمدی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر درباره اعتقاد دولت به کافی نبودن زمان برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تا پیش از انتخابات بعدی توضیح داد: معتقدم نظر دولت در خصوص نبودن وقت کافی برای اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری درست است و این موضوع هم که پیشنهادات موردی در قانون انتخابات اعمال شود را درست نمی دانم.

وی تاکید کرد اگر قرار به اصلاح قانون انتخابات است باید این اصلاح به صورت کامل صورت گیرد چرا که در برگزاری انتخابات غیر از انتخابات خبرگان هنوز شرایط اولیه احراز صلاحیت ها صورت مناسبی ندارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور نظام تبلیغاتی، نظارتی، تایید صلاحیت ها، نحوه اجرای انتخابات، روش های برگزاری نظام برخورد با متخلفان و تعیین مسئول برخورد با متخلفان در انتخابات را دارای مشکل عنوان کرد که باید اصلاح شود.

وی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر که پرسید پیگیری های سازمان بازرسی کل کشور در خصوص تخلفات مالی باشگاه پرسپولیس به کجا رسیده است، چنین پاسخ داد که بنده از این موضوع بی اطلاعم اما اگر این موضوع را از طریق روابط عمومی سازمان دنبال کنید حتما پاسخ لازم را این باره به شما ارائه خواهد شد.

ادامه دارد...