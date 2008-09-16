اختصاص چهار میلیارد ریال برای تعمیر مدارس خراسان شمالی

علی باقرزاده فاروجی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قرار گرفتن 112 مدرسه استان در طرح هجرت افزود: در این طرح هزار و 79 دانش آموز با همکاری هزار و 116 استاد کار و مربی فضاهای آموزشی استان را تعمیر کردند.

وی گفت: امسال 184 هزار دانش آموز در تمام مقاطع در سطح استان از دوم مهر در سر کلاسهای درس حاضر می شوند.

وی خاطر نشان کرد: بر اساس توافق نامه های امضاء شده با سازمان حمل و نقل خراسان شمالی ، 417 سرویس رفت و آمد برای دانش آموزان در سطح استان مهیا شده است.

وی گفت: این سازمان 770 کارشناس و مسئول را در مناطق مختلف استان بکارگیری کرده است.

باقرزاده فاروجی در رابطه با ساماندهی نیروی انسانی در سازمان آموزش و پرورش خاطر نشان کرد: 660 تقاضا برای نقل و انتقال معلمان در داخل استان و 360 تقاضا برای خارج از استان در این سازمان بررسی شد که از این تعداد با انتقال 213 نفر در داخل و 110 نفر در خارج از استان موافقت شد.

وی در مورد اجرای طرح ارتقاء کیفیت آموزش قرآن مجید ویژه مقطع سوم ابتدایی خاطر نشان کرد: این طرح همزمان با سراسر کشور در سه شهرستان بجنورد، مانه و سملقان و اسفراین قالب 192 کلاس در 30 جلسه یک ساعته در ساعته در استان اجرا می شود.

باقرزاده از توزیع شیر دربین دانش آموزان استان خبر داد و افزود: 165 هزار دانش آموز با صرف یک میلیارد و800 تومان اعتبار از شیر رایگان بهره مند می شوند.

وی با اشاره به تغذیه رایگان دانش آموزان مناطق محروم استان خاطر نشان کرد: حدود 85 هزار دانش آموز با 620 میلیون تومان اعتبار در این طرح شرکت می کنند.

رئیس سازمان آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از اجرای طرح توصیفی در پایه اول مقطع ابتدایی در استان خبر داد و تصریح کرد: این طرح امسال در 30 درصد از مدارس استان و سالهای آینده در تمامی مدارس استان اجرا می شود.