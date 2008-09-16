بازگشت بایرن مونیخ و یوونتوس به جمع بزرگان اروپا / قهرمان با ویارئال دیدار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، یوونتوس که به دنبال رسوایی "کالچو پولی" دو فصل از حضور در مسابقات لیگ قهرمانان اروپا محروم مانده بود از فردا مجددا به جریان رقابت بزرگان باشگاهی اروپا باز می گردد و بازگشت خود را با جدال برابر زنیت سنت پطرزبورگ روسیه جشن می گیرد. یوونتوس در گروه H مرحله گروهی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا حضور دارد که در دیگر بازی آن فردا رئال مادرید در سانتیاگو برنابئو با اف ث باته باریسوف بلاروس روبه رو می شود.

بایرن مونیخ نیز همچون یوونتوس بازگشتی دوباره به لیگ قهرمانان دارد. این تیم که در گروه F با تیم‌های لیون، فیورنتینا و استه‌وا بخارست رقابت می کند، پس از یک فصل دورماندن از لیگ قهرمانان فردا در اولین گام با نماینده رومانی دیدار می کند. بایرن کلینزمان با انگیزه جبران ناکامی‌های چند سال گذشته در لیگ قهرمانان اروپا پای به میدان رقابت‌ با حریفان اروپایی می نهد.

از دیگر بازیهای حساس فردا می توان به رویارویی منچستریونایتد با ویارئال در گروه E اشاره کرد. مدافع عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان باشگاه‌های اروپا در مصاف با نماینده اسپانیا به جبران ناکامی های اخیر در لیگ برتر و آغازی خوب در جمع بزرگان اروپا می اندیشد.

چهارشنبه - 27/6/87

گروه E

* سلتیک اسکاتلند - آالبورگ دانمارک

* منچستریونایتد انگلستان - ویارئال اسپانیا

گروه F

* استه وابخارست رومانی - بایرن مونیخ آلمان

* لیون فرانسه - فیورنتینا ایتالیا

گروه G

* اف ث پورتو پرتغال - فنرباغچه ترکیه

* دیناموکیف اوکراین - آرسنال انگلستان

گروه H

* یوونتوس ایتالیا - زنیت سنت پطرزبورگ روسیه

رئال مادرید اسپانیا - اف ث باته باریسوف بلاروس