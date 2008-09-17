خزاعی درباره این پروژه به خبرنگار مهر گفت: با توجه به قصه و فضای فیلم قصد داریم با فراهم شدن شرایط آن را در فصل پائیز در تهران و شمال کلید بزنیم. فیلمنامه در ژانر اجتماعی و درباره برخوردهای زناشویی است و برای نقش‌های اصلی نیز از حضور بازیگران سرشناس استفاده خواهیم کرد.

وی که تهیه‌کنندگی فیلم‌های "احضارشدگان" آرش معیریان و "جعبه موسیقی" فرزاد موتمن را بر عهده دارد، در این باره نیز گفت: معیریان آنونس و تیزر "احضارشدگان" را ساخته و فیلم بعد از "کنعان" در گروه سینمایی آزادی در برنامه دوم عید فطر اکران خواهد شد. وضعیت اکران "جعبه موسیقی" نیز هنوز مشخص نیست.

"احضارشدگان" بر اساس فیلمنامه حجت قاسم‌زاده اصل و بازی زیبا بروفه، شهرام حقیقت‌دوست، مهدی سلوکی، مهدی امینی‌خواه، شهرام قائدی و فرهاد قائمیان ساخته شد و در دومین جشنواره فیلم پلیس جایزه بهترین فیلم بخش مسابقه را از آن خود کرد.

میهن‌دوست سینما ساخت چند فیلم کوتاه و دستیاری کارگردان در فیلم‌های "مادرم گیسو" سیامک شایقی، "نفس عمیق" پرویز شهبازی و "امتحان" ناصر رفایی را در کارنامه دارد. وی همچنین در "تنها دو بار زندگی می‌کنیم" مجری طرح بوده است.