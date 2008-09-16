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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۳۱

در جلسه امروز مجلس؛

فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد

فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرح اصلاح مواد 35 و 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران مصوب سال 64 و اصلاحات بعدی آن موافقت کردند.

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر ، در جلسه علنی امروز مجلس یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با امضای 62 نماینده مطرح شد و با 169رای موافق، 29 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.

طراحان در بیان دلایل ارائه طرح تاکید کرده اند : با توجه به مشکلات عدیده ناشی از ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری که فاقد حداقل شرایط قانونی مقرر برای احراز این مسوولیت خطیر می‌باشند و به منظور پرهیز از آثار منفی این امر در داخل و خارج کشور که بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، این طرح تهیه شده است.

بر اساس ماده 1 این طرح، 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق می‌شود که بر اساس تبصره 1 - احراز شرایط انتخابات شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.

طبق تبصره 2 - انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید موقع ثبت‌نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب اشخاص زیر یا همطراز آنان را داشته باشند.

1- رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران وی، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و استان‌ها، رئیس قوه قضائیه، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ف اعضای شورای نگهبان ، وزیران ، سرپرستان وزارت خانه ها و معاونان آنها ، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ، فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نیروی انتظامی ، رئیس سازمان صداو سیما ، روسای سازمان ها و نهاد های کشور ، روسای دانشگاه های بزرگ و مراکز استانها ، سفرا ، استانداران و شهرداران کلانشهر ها ، مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه ، اساتید دانشگاه ، روسا و دبیران کل احزاب و سازمان های سیاسی رسمی در سطح ملی .

براساس ماده 2 این طرح، ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد و براساس این اصلاحیه داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند، باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدارک مورد نیاز تحصیلی و سابقه اجرائی یا علمی و چهاربرگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 6x4 از آخرین عکس خود که در همان سال گرفته باشند، به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.

کد مطلب 750627

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