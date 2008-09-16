فوریت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری تصویب شد

به گزارش خبرنگارپارلمانی مهر ، در جلسه علنی امروز مجلس یک فوریت طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری با امضای 62 نماینده مطرح شد و با 169رای موافق، 29 رای مخالف و 6 رای ممتنع به تصویب رسید.

طراحان در بیان دلایل ارائه طرح تاکید کرده اند : با توجه به مشکلات عدیده ناشی از ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهوری که فاقد حداقل شرایط قانونی مقرر برای احراز این مسوولیت خطیر می‌باشند و به منظور پرهیز از آثار منفی این امر در داخل و خارج کشور که بعضاً موجب وهن نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران می‌گردد، این طرح تهیه شده است.

بر اساس ماده 1 این طرح، 2 تبصره به ماده 35 قانون انتخابات ریاست جمهوری الحاق می‌شود که بر اساس تبصره 1 - احراز شرایط انتخابات شوندگان از جمله تشخیص رجل مذهبی و سیاسی بودن بر عهده شورای نگهبان است.

طبق تبصره 2 - انتخاب شوندگان علاوه بر شرایط فوق باید موقع ثبت‌نام سابقه تصدی حداقل یکی از مناصب اشخاص زیر یا همطراز آنان را داشته باشند.

1- رئیس‌جمهور، معاونان و مشاوران وی، نمایندگان مجلس، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، نمایندگان ولی فقیه در نهادها و استان‌ها، رئیس قوه قضائیه، معاونان و مشاوران وی و روسای دیوان عالی کشور ، سازمان بازرسی کل کشور ، دیوان عدالت اداری ، سازمان قضایی نیروهای مسلح و دادستان کل کشور ، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیر آن و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی ف اعضای شورای نگهبان ، وزیران ، سرپرستان وزارت خانه ها و معاونان آنها ، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ، فرماندهان نیروهای سه گانه ارتش و سپاه و فرمانده نیروی انتظامی ، رئیس سازمان صداو سیما ، روسای سازمان ها و نهاد های کشور ، روسای دانشگاه های بزرگ و مراکز استانها ، سفرا ، استانداران و شهرداران کلانشهر ها ، مدرسین سطوح عالی حوزه علمیه ، اساتید دانشگاه ، روسا و دبیران کل احزاب و سازمان های سیاسی رسمی در سطح ملی .

براساس ماده 2 این طرح، ماده 55 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاح شد و براساس این اصلاحیه داوطلبان ریاست جمهوری یا نمایندگان تام الاختیار آن‌ها که کتباً معرفی شده باشند، باید ظرف پنج روز از تاریخ انتشار دستور شروع انتخابات به وزارت کشور مراجعه و پس از ارائه مدارک لازم برای ثبت نام، پرسشنامه اعلام داوطلبی را دریافت و پس از تکمیل آن همراه با مدارک مورد نیاز تحصیلی و سابقه اجرائی یا علمی و چهاربرگ تصویر کلیه صفحات شناسنامه و دوازده قطعه عکس 6x4 از آخرین عکس خود که در همان سال گرفته باشند، به وزارت کشور تسلیم و رسید دریافت دارند.