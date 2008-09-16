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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۸

در گفتگو با مهر عنوان شد:

موزه امام خمینی و دفاع مقدس در استان مرکزی احداث می شود

اراک - خبرگزاری مهر: مدیر بنیاد حفظ اثار و ارزشهای دفاع مقدس استان مرکزی گفت: موزه امام خمینی و دفاع مقدس و نقش فرماندهی حضرت امام (ره) در دفاع مقدس در کنار خانه تاریخی امام خمینی و زادگاه ایشان در شهرستان خمین استان مرکزی احداث می شود.

سرهنگ پاسدارعلی جلالی فراهانی مساحت این موزه را چهارهزار متر مربع خواند و خاطر نشان کرد: رهبر کبیر انقلاب اسلامی نقش مهمی در پیروزی و دو دوران دفاع مقدس داشته و دستورات استراتژیک ایشان در خط مقدم جنگ موثر بوده که ضروری است این نقش برای جوانان و نسل جدید نمایان تر شود.

وی با تاکید بر اینکه نیازمند توسعه ارزش های دفاع مقدس در جامعه هستیم، اظهار داشت: خانه تاریخی امام خیمنی در خمین ظرفیت زیادی برای ایجاد زمینه های شناخت بیشتر جامعه و ایجاد زیرساخت های این چنینی است.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان مرکزی عنوان کرد: هفته دفاع مقدس، به عنوان بخشی از تاریخ این کشور است که در آن انواع رشادتها و از خودگذشتگیهای با فرهنگ و دینی بروز یافت و این دوران در سده اخیر دورانی است که یک وجب از خاک کشور به دشمنان واگذار نشد.

 

کد مطلب 750637

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