لایروبی نهر مالح خوزستان تا دو ماه دیگر به پایان می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، سید محمد جعفر حجازی امروز در جلسه پیگیری طرح لایروبی نهر مالح ضمن اشاره به مشکلات و موانع لایروبی این نهر و حیاتی بودن آن خبر از لایروبی نهر تا دو ماه آینده داد و گفت : طی تصرفاتی که در 50 تا 70 سال گذشته در این نهر انجام شده باعث بروز مشکلاتی در تاسیسات نفتی و انبار ها و اماکن مسکونی در اثر بارندگی شده که با لایروبی آن مشکلات موجود بر طرف خواهد شد.

وی تصریح کرد: طرح لایروبی نهر توسط دو پیمانکار در حال انجام است که بخش زیادی از عملیات لایروبی آن به پایان رسیده است .

حجازی خاطر نشان کرد: دستگاههایی که باعث ایجاد رسوب و موانع عبور آب در نهر شده اند باید هر چه سریعتر در کمتر از دو ماه نسبت به برطرف سازی این موانع اقدام نمایند تا در فصل بارش این نهر دچار آب گرفتگی نشود .

همچنین رئیس تعمیرات خطوط لوله شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون گفت:با هدف جلوگیری از خوردگی خطوط لوله اصلی انتقال نفت و گاز، این خطوط از بستر نهر مالح خارج و بر روی پایه‌های بلند قرار می‌گیرد.

هرمز میرزاوند عنوان کرد: در این راستا 540 متر از خطوط لوله انتقال نفت واحد بهره برداری شماره 4 اهواز به واحد بهره برداری شماره 1 از بستر رودخانه جدا و بر روی پایه‌های نگهدارنده قرار می‌گیرند تا در فصل زمستان که بستر این روخانه فصلی بالا می‌آید از پوسیدگی این خط لوله جلوگیری بعمل آید.

نهر مالح قدمتی 700 ساله دارد که آب باران را در زمستان به هور شادگان در پایین دست منتقل می کند .