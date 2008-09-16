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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۲:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

انتقال فرهنگ دفاع مقدس باعث منع گسترش ضد ارزشها می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان خراسان رضوی گفت: انتقال فرهنگ دفاع مقدس باعث منع گسترش ضد ارزشها توسط دشمنان انقلاب می شود.

سرهنگ پاسدار محمد احراری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای مصون ماندن جامعه اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی و تهدیدات دشمنان، باید فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس و ایثار و شهادت در جامعه اسلامی فرهنگسازی شود.

وی با اشاره به نقش سازمان‌های فرهنگی و رسانه‌های ارتباط جمعی در گسترش ارزشهای دفاع مقدس گفت: ادارات و نهادهای فرهنگی و رسانه ها بویژه تلویزیون می توانند در این امر نقش مهمی داشته باشند.

وی افزود: تبیین و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به آحاد مختلف و نسل جدید، کشور را در برابر ترفندهای ددمنشان بیمه می‌کند.

وی ادامه داد: مهم‌ترین اهداف دشمنان نظام به انحراف کشاندن جامعه و جوانان است.

احراری گفت: بیان زیبایی‌های دفاع مقدس مردم، بویژه نسل جوان را با رشادتهای شهدا و ایثارگران آشنا می کند.

وی در پایان گفت: بی توجهی به ارزشهای والای انقلاب باعث گسترش ضد ارزشها توسط دشمنان می شود.

کد مطلب 750653

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