انتقال فرهنگ دفاع مقدس باعث منع گسترش ضد ارزشها می شود

سرهنگ پاسدار محمد احراری در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: برای مصون ماندن جامعه اسلامی در مقابل تهاجم فرهنگی و تهدیدات دشمنان، باید فرهنگ و ارزشهای دوران دفاع مقدس و ایثار و شهادت در جامعه اسلامی فرهنگسازی شود.
وی با اشاره به نقش سازمانهای فرهنگی و رسانههای ارتباط جمعی در گسترش ارزشهای دفاع مقدس گفت: ادارات و نهادهای فرهنگی و رسانه ها بویژه تلویزیون می توانند در این امر نقش مهمی داشته باشند.
وی افزود: تبیین و انتقال فرهنگ دفاع مقدس به آحاد مختلف و نسل جدید، کشور را در برابر ترفندهای ددمنشان بیمه میکند.
وی ادامه داد: مهمترین اهداف دشمنان نظام به انحراف کشاندن جامعه و جوانان است.
احراری گفت: بیان زیباییهای دفاع مقدس مردم، بویژه نسل جوان را با رشادتهای شهدا و ایثارگران آشنا می کند.
وی در پایان گفت: بی توجهی به ارزشهای والای انقلاب باعث گسترش ضد ارزشها توسط دشمنان می شود.
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