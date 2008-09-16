آیین نامه شهردار مدرسه در کرج تدوین شد

اصغر نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: آیین نامه شهردار مدرسه از سوی حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری کرج تدوین شده و به شورای آموزش و پرورش استان تهران ارسال شده است و در صورت تایید نهایی آنان امید می رود که از امسال این آیین نامه در مدارس کرج اجرا شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این آیین نامه در مدارس تعامل و همکاری مناسبی بین شهرداری و ادارات آموزش و پرورش و مدارس برقرار شده و تاثیر بسیاری در جهت اجتماعی شدن و درونی شدن فرهنگ شهرنشینی در بین دانش آموزان خواهد داشت.

این مسئول افزود: اگر بتوان تعامل تنگاتنگ و منسجمی را با آموزش و پرورش مناطق برقرار کرد می توان در جهت تربیت شهروندان نمونه گامی مثبت برداشت.

نصیری یادآور شد: همچنین ستاد استقبال از مهر نیز با حضور سازمان های مختلف شهرداری و معاونت خدمات شهر تشکیل شده و مقرر است تا ماموران شهرداری به پاکسازی مضاعف حاشیه و داخل مدارس، شستشوی درب ها و دیوارها و اثاثیه و مبلمان شهری داخل مدارس، پاکسازی علائم هشدار دهنده، چراغ ها، تابلوهای راهنمایی و معابر خیابان ها و... انجام شود.