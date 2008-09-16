به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب به آداب راز و نیاز با رویکرد روایات و آیات و همسو با ماه رمضان به تحریر درآمده که نویسنده صرفا به استخراج این مبانی از قرآن و روایات اسلامی پرداخته و هیچگاه نظرات شخصی خود را ابراز نکرده است.

کتاب "بوی خوش رمضان" با شمارگان 10 هزار نسخه در 1000 دستگاه اتوبوس در شهر تهران برای مطالعه مسافران در زمان سفر خود توزیع می‌شود.

طرح کتاب اتوبوس یکی از سیاستهای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به منظور ارتقا سطح کتابخوانی و افزایش سرانه مطالعه است که در این طرح کتابهایی با هدف آموزشهای شهروندی، مذهبی و مناسبتی در محلی از اتوبوسها تعبیه شده و شهروندان در طول سفر مطالعه و قبل از خروج در محل خود قرار می‌دهند.