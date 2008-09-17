کم توجهی فدراسیون هیچ توجیهی ندارد / از تیم ملی کناره گیری می کنم

دونده دوهای سرعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با انتفاد از اینکه فدراسیون دوومیدانی تنها به برخی از مواد المپیکی توجه کرده و از سایر رشته ها غافل است، گفت: فدراسیون در این مدت سراغی از برنامه ها و روند تمرینات ورزشکاران غیر المپیکی نگرفته است، مگر دوومیدانی فقط به این چند ماده ختم می شود؟

ملی پوش دوومیدانی ایران با اشاره به اینکه دوماه است از فدراسیون حقوق دریافت نکرده، افزود: جدول ترسیم شده از سوی کارشناسان دوومیدانی با شرایط دوندگان تطابق ندارد. در رشته من می گویند زیر 46 ثانیه بدوم تا شامل لیست دریافت حقوق شوم! نمی دانم مسئولین چه توقعی از دوندگان خود دارند!

وی ادامه داد: شاهد بودیم در بازیهای المپیک بسیاری از دوندگان مطرح دنیا افت وخیز داشتند و در حالیکه برای برخی پیش بینی کسب مدال می شد، حتی به مرحله نهایی بازیها نیز نرسیدند. در ورزش قهرمانی یک روز خوب و یک روز بد هستی، بنابراین اینکه مدال بگیری یا سهیه گرفته ای یا نه! نمی تواند ملاک ارزیابی یک ورزشکار باشد.

دونده دوهای سرعتی ایران تصریح کرد: متاسفانه در بین رشته های دوومیدانی کمترین بها به دوهای سرعتی داده می شود. مربیان خارجی در این رشته بسیار کم هستند و اگرهم به ایران بیایند کمتر از چند هزار دلار در ماه حقوق نمی گیرند آن وقت مربیان ایرانی این ماده کمتر از 300 هزار تومان دریافتی دارند.

بوعذار اظهار داشت: متاسفانه در ایران کسی حاضر نیست در خصوص باشگاههایی غیر از فوتبال حرف بزند. در رسانه ها رغبت نمی کنند نام باشگاه دوومیدانی را در خبرها بیاورند. همین باعث شده تا تیم هایی مانند دانشگاه آزاد از لیگ بروند و سایپا تمایلی برای حضور در لیگ نداشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه از تیم ملی دوومیدانی کناره گیری خواهد کرد گفت: من بعد از 33 سال رکورد رشته خودم را شکستم با این وجود فدراسیون سراغی از من نمی گیرد! با اینکه شرایط حضور در تیم های باشگاهی بسیار سخت است تصمیم دارم تنها در عرصه باشگاهی حضور پیدا کنم.