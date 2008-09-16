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۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۳:۳۴

سیاستمدار مخالف گرجی:

رفع مشکلات گرجستان توسط غرب توهم است/لزوم حفظ روابط با روسیه

رفع مشکلات گرجستان توسط غرب توهم است/لزوم حفظ روابط با روسیه

یک سیاستمدار جناح مخالف در گرجستان در گفتگو با یک هفته نامه آلمانی با تاکید بر لزوم حفظ روابط دوستانه و خوب کشورش با روسیه اظهار داشت : این موضوع که غرب، ناتو و آمریکا می توانند مشکلات ارضی تفلیس را حل کند یک توهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر ، "تیمورس چاتشیخسویلی"Teimuras Chatschischwili  یک سیاستمدار حزب مخالف در گرجستان در گفتگو با هفته نامه "اشپیگل"  اظهار داشت :  قدرت ساکاشویلی رئیس جمهوری کشور ما دموکراتیک نیست. حکومت ما مانند یک حکومت تحت اشغال است. پشت هر وزیر هر مسئول و هر نظامی بلند پایه در حکومت ما یک مشاور آمریکایی قرار گرفته است.

وی افزود : ساکاشویلی قرارداد منع حمله به آبخازیا و اوستیای جنوبی را امضا نکرد و وی در اصل خواهان جنگ بود.

این سیاستمدار مخالف در ادامه خاطر نشان کرد : ملت گرجستان خواهان دوستی با روسیه است و هیچ کس نمی تواند جلو این خواست ملت را بگیرد.

وی در بخش دیگری از این گفتگو خواستار استعفای ساکاشویلی شد و گفت : ما به یک انتخابات آزاد و دموکراتیک پارلمانی نیاز داریم. قدرت هر سه رئیس جمهوری سابق گرجستان به سوء استفاده از قدرت و جنگ در کشور ما منتهی شده است. 

وی همچنین خاطر نشان کرد : رژیم ساکاشویلی به مردم القاء می کند که غرب، آمریکا و ناتو می توانند مشکلات ارزی کشور ما را حل کنند ؛ این در حالی است که این توهمی بیش نیست. پایتخت ما تفلیس عملا در دستان حکومت آمریکا قرار گرفته است.

وی درباره روابط گرجستان با اوستیا و آبخازیا اظهار داشت : حکومت ساکاشویلی عملا شکافهای بین گرجستان و این مناطق را بیشتر کرد.

چاتشیخسویلی در بخش دیگری از این گفتگو خاطر نشان کرد : گرجستان باید مراقب روابط خود با روسیه باشد و همزمان با غرب و به خصوص اروپا روابط خود را حفظ کند. ما از پایان قرن هجدهم روابط ویژه ای با روسیه داشتیم. امروزه حدود یک میلیون گرجی در روسیه زندگی می کنند.

وی افزود : ما باید واقع نگر باشیم. ما در قفقاز زندگی می کنیم . آنجا روسیه قوی ترین قدرت از جمله در زمینه اقتصادی است. ما باید با روسیه روابط تجاری داشته باشیم و همسایگان خوبی باشیم.

وی درباره  احتمال وقوع کودتا در کشورش اظهار داشت : همه این حرفها بی معنی است. ما تصمیم به هیچ کودتایی نداریم. ما خواهان یک تغییر قدرت دموکراتیک با ابزار صلح آمیز هستیم.

کد مطلب 750699

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