  1. استانها
  2. گلستان
۲۶ شهریور ۱۳۸۷، ۱۴:۳۷

افزایش نیروی یگان حفاظت جنگلهای غرب مازندران ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: معاون فنی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران گفت: افزایش نیروهای یگان حفاظت از جنگلهای منطقه، امری ضروری است.

محمد تقی سلطانی در گفتگو با خبرنگارمهر در نوشهر افزود: طبق آمار و استاندارد جهانی به ازای هر 800 تا هزار هکتار از عرصه ها به یک نیروی حفاظتی نیاز است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که اکنون این میزان در این منطقه بیش از این مقدار است و با کمبود نیرو در این بخش روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: برای صیانت از جنگلهای منطقه به نیروی پشتیبانی و حفاظتی متخصص و مجهز نیاز است.

به گفته سلطانی، کمبود نیروی یگان حفاظت، موجب بروز برخی مشکلات در این بخش شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران ادامه داد: نبود اشتغال پایدار موجب دستبرد به عرصه های ملی شده است.

وی ادامه داد: اگرچه بحث قاچاق و تصرف عرصه های ملی کاهش یافته اما برای حذف کامل این پدیده باید کارآفرینی شود.

عرصه های جنگلی غرب مازندران بیش از 600 هزار هکتار وسعت دارد.

کد مطلب 750710

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها