افزایش نیروی یگان حفاظت جنگلهای غرب مازندران ضروری است

محمد تقی سلطانی در گفتگو با خبرنگارمهر در نوشهر افزود: طبق آمار و استاندارد جهانی به ازای هر 800 تا هزار هکتار از عرصه ها به یک نیروی حفاظتی نیاز است.

وی اظهار داشت: این درحالی است که اکنون این میزان در این منطقه بیش از این مقدار است و با کمبود نیرو در این بخش روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: برای صیانت از جنگلهای منطقه به نیروی پشتیبانی و حفاظتی متخصص و مجهز نیاز است.

به گفته سلطانی، کمبود نیروی یگان حفاظت، موجب بروز برخی مشکلات در این بخش شده است.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی غرب مازندران ادامه داد: نبود اشتغال پایدار موجب دستبرد به عرصه های ملی شده است.

وی ادامه داد: اگرچه بحث قاچاق و تصرف عرصه های ملی کاهش یافته اما برای حذف کامل این پدیده باید کارآفرینی شود.

عرصه های جنگلی غرب مازندران بیش از 600 هزار هکتار وسعت دارد.